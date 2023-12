Roma x Napoli: onde assistir, horário e escalações das equipes

A Roma recebe o Napoli neste sábado, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. Apenas dois pontos separam as equipes na tabela de classificação. Os dois times brigam em busca de uma posição no grupo dos que se classificam para a Champions League.

A equipe da casa vem de derrota, para o Bologna, por 2 a 0, na última rodada. Em casa, porém, a Roma ainda não perdeu pelo campeonato. Isso não significa, porém, vitórias, já que apenas em dois dos últimos cinco jogos, a equipe de José Mourinho saiu vitoriosa.

Já o atual campeão até venceu na última rodada, quando bateu o Cagliari por 2 a 0. Porém, o Napoli vem de uma derrota por 4 a 0 para o Frosione na Copa da Itália. Somente dois pontos a frente do adversário deste sábado, a equipe de Nápoles é a quinta, com 27 pontos. A Roma está em oitavo.

Equipes vivem momento ruim no Campeonato Italiano. Foto: Arte/Estadão

ROMA X NAPOLI: SAIBA TUDO SOBRE A PARTIDA VÁLIDA PELO CAMPEONATO ITALIANO

DATA : 23/12 (sábado).

: 23/12 (sábado). HORÁRIO : 16h45 (Horário de Brasília).

: 16h45 (Horário de Brasília). LOCAL: Estádio Olímpico, em Roma, na Itália.

ONDE ASSISTIR A ROMA X NAPOLI

ESPN (TV fechada)

Star+ (streaming)

PROVAVEL ESCALAÇÃO DA ROMA

ROMA - Rui Patrício; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Pellegrini; El Shaarawy e Lukaku. Técnico: José Mourinho.

PROVAVEL ESCALAÇÃO DO NAPOLI