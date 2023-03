Roma x Real Sociedad: onde assistir, horário e escalação das equipes

Roma e Real Sociedad jogam nesta quinta-feira, às 14h45 (horário de Brasília), na Itália, pela partida de ida das oitavas de final da Liga Europa. O duelo coloca frente a frente o quarto colocado no Campeonato Italiano e o quarto colocado no Campeonato Espanhol.

ONDE ASSISTIR ROMA X REAL SOCIEDAD

Roma x Real Sociedad terá transmissão da ESPN Brasil, na TV fechada, e no Star Plus, no streaming. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 14h45 (horário de Brasília) no estádio Olímpico de Roma.

Roma busca abrir vantagem na partida de ida das oitavas de final da Liga Europa Foto: Alberto Lingria / REUTERS

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Continua após a publicidade

ROMA: Rui Patrício, Mancini, Smalling e Ibañez; Cristante, Matic, Spinazzola e Zalewski; Pellegrini, Wijnaldum e Dybala. Técnico: José Mourinho.

REAL SOCIEDAD: Álex Remiro, Barrenetxea, Zubeldia, Le Mormand e Diego Rico; Zubimendi, Kubo, Brais Méndez, Merino e Oyarzabal; Sorloth. Técnico: Imanol Alguacil.

ÚLTIMOS RESULTADOS

A Roma chega para a partida desta quinta-feira embalada. Com três vitórias e uma derrota nas últimas quatro partidas, o time de José Mourinho chega com o moral elevado por ter vencido a Juventus na última rodada do Italiano. Já a Real Sociedad segue em um momento instável. Com uma vitória, dois empates e uma derrota nos últimos quatro jogos, a equipe espanhola busca retomar o bom futebol da primeira metade da temporada.