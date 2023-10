Roma x Servette: onde assistir, horário e escalação das equipes

Roma e Servette se enfrentam nesta quinta-feira, 5, às 16h, no estádio Olímpico de Roma pela segunda rodada da Liga Europa. Depois de vencer na estreia fora de casa, o time italiano terá pela frente a equipe suíça para tentar manter o 100% de encaminhar a vaga nas oitavas de final da competição.

O começo de temporada da Roma não é bom. Com três derrotas, duas vitórias e dois empates no Campeonato Italiano, o time de José Mourinho está longe das primeiras colocações na tabela. Na Liga Europa, o time venceu o Sheriff, fora de casa, e divide a liderança da chave com o Slavia Praga. Para o jogo, o trio de ataque deve ser formado por El Shaaraway, Lukaku, Zalewski.

Roma x Servette - Liga Europa Foto: Arte/Estadão

ROMA X SERVETTE: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 05/10 (quinta-feira).

HORÁRIO 16h

LOCAL: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

ONDE ASSISTIR ROMA X SERVETTE AO VIVO

Star+

ESPN

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE ROMA E SERVETTE

ROMA : Svilar; Ndicka, Cristante, Mancini; Kristensen, Pellegrini, Aouar, Spinazzola; El Shaaraway, Lukaku, Zalewski. Técnico : José Mourinho.

: Svilar; Ndicka, Cristante, Mancini; Kristensen, Pellegrini, Aouar, Spinazzola; El Shaaraway, Lukaku, Zalewski. : José Mourinho. SERVETTE: Mall; Tsunemoto, Rouiller, Onguene, Mazikou; Stevanovic, Cognat, Antunes, Douline; Guillemenot, Bedia. Técnico: René Weiler.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ROMA E SERVETTE