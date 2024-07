Romário analisa situação da seleção e dispara: ‘Se não jogar para Neymar, Brasil não será campeão’

Aos 58 anos, o atacante e presidente do América e Senador da República (PL-RJ) participou de um jantar comemorativo dos 30 anos da conquista do tetra, realizado em um restaurante na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira, dia 19 de julho.

Além do Baixinho, grande parte do elenco que conquistou o torneio esteve presente. Na entrada do evento, Romário foi questionado sobre a situação da seleção e não poupou críticas ao time brasileiro.