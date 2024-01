Romero marca golaço e Corinthians estreia no Paulistão com vitória sobre o Guarani

O Corinthians, na próxima rodada, visita o Ituano, na quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília). No mesmo dia, às 21h30, o Guarani recebe o São Bernardo. A equipe de Campinas está no Grupo B, com o atual campeão Palmeiras, o vice Água Santa e a rival Ponte Preta. A equipe do Parque São Jorge, por sua vez, caiu no Grupo C, com Red Bull bragantino, Mirassol e Inter de Limeira. As equipes enfrentam adversários das demais chaves, em turno único, nesta fase. Os dois melhores de cada vão às quartas de final.

Três reforços começaram como titulares na estreia do Corinthians: o lateral-esquerdo Hugo, o volante Raniele e o zagueiro equatoriano Félix Torres. O defensor não ia para o jogo, mas teve de acelerar a preparação após Lucas Veríssimo ser negociado pelo Benfica para o Al-Duhail, do Catar, mesmo após a diretoria garantir a permanência do atleta. Apesar do pouco tempo de treinamento, o jogador da seleção do Equador mostrou personalidade e se destacou neutralizando as investidas do Guarani, que iniciou a partida com um ímpeto maior. Hugo e Raniele também foram alguns dos melhores em campo do lado corintiano.