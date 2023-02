Ronaldinho Gaúcho participa de campeonato de streamers e ex-jogadores organizado por Piqué

Ronaldinho Gaúcho é a mais nova estrela da King’s League, torneio de futebol de 7 organizado pelo ex-zagueiro Gerard Piqué e transmitido na internet. O brasileiro fará parte do Porcinos FC, time comandado pelo streamer espanhol Ibai Llanos e atual líder do campeonato.

A competição de futebol, que conta com streamers famosos e ex-jogadores, coloca duas equipes de 7 atletas uma contra a outra. O foco, no entanto, é o entretenimento. Além dos dois ex-barcelonistas, outros craques que também jogam a liga são o ex-goleiro Iker Casillas e o ex-atacante Sergio Agüero.

🤙🏾 Bienvenido a la Kings League InfoJobs, @10Ronaldinho. pic.twitter.com/ifKIFot1x4 — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) February 23, 2023

O torneio é disputado por 12 equipes em um formato de duas etapas: na primeira, cada equipe enfrenta os outros 11 adversários em duas oportunidades, uma com mando de campo e outra sem.

Os oito melhores colocados avançam para a fase do mata-mata. As partidas duram 40 minutos e, caso haja um empate, há uma disputa de shootout. Não há limites para substituições.

Ronaldinho entra em campo pelo Porcinos FC neste domingo, 26. A partida pode ser assistida no canal oficial do torneio na Twitch, no YouTube e no TikTok.