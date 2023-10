Ronaldo e Celina Locks revelam detalhes do casamento em Ibiza; confira

Ronaldo Fenômeno e Celina Locks promoveram uma semana de comemorações por seu casamento em Ibiza, na Espanha. Na última semana, famosos se reuniram com o casal para diversas cerimônias e festas. Nesta terça-feira, as redes sociais do ex-jogador e da modelo revelaram novas imagens do casamento. Em entrevista à Vogue, Celina contou detalhes do planejamento e das festividades.

Nas fotos, é possível notar que o casamento foi realizado em uma bela paisagem, em um ambiente a céu aberto, na casa de Ronaldo em Ibiza. Foram escolhidas flores brancas para a decoração e para o buquê que Celina carregou durante a cerimônia.

Ronaldo, por sua vez, vestiu um terno cor areia na celebração principal, com camisa branca e gravata clara também, em tom prateado. Os trajes foram escolhidos pelo famoso estilista Giorgio Armani, amigo do casal e a quem Celina considera “membro da família”.

“Existe um tipo de amor que não convida a comentários, apenas empatia e sentimento. O casamento de Ronaldo com o amor da sua vida é motivo de muita emoção e esperança. Em última análise, o amor é a verdadeira força motriz da vida”, disse Armani à Vogue.

“O dia mais mágico de todos”, escreveu o casal na postagem original no Instagram. “(Ibiza) É um lugar tão importante para nós. Temos lindas memórias neste lugar, porque passamos todos os nossos verões aqui, com toda a nossa família. Foi um dia especial, com nossos amigos e familiares mais próximos. Convidamos a todos que fazem parte da nossa história e criamos momentos ainda mais incríveis durante a cerimônia”, contou Celina à revista. “Olhá-la andando pelo corredor fez meu coração bater cada vez mais acelerado”, completou Ronaldo.

Ao todo, 300 pessoas foram convidadas para o evento nas Ilhas Baleares. Entre os famosos, estiveram presentes o narrador Galvão Bueno, o ex-jogador Kaká, a apresentadora e ex-BBB Sabrina Sato, João Silva, filho de Faustão, a atriz Marina Ruy Barbosa, a modelo Alessandra Ambrosio, o apresentador Matheus Mazzafera e a influencer Helena Bordon. Uma foto sugere que Galvão foi o responsável por “narrar” o lançamento do buquê. Ronald, filho mais velho de Ronaldo, foi o DJ da festa, que também contou com show particular do cantor Silva.

Ronaldo e Celina Locks se casaram em Ibiza na semana passada. Foto: Reprodução/ Instagram @celinalocks

O casamento de Ronaldo e Celina foi um verdadeiro evento. Na segunda-feira passada, o casal reuniu apenas familiares e os padrinhos para uma celebração religiosa em uma igreja da aldeia de Es Cubells, onde fica a residência deles na ilha. Na ocasião, a modelo usou um vestido Jacquemus de seda marfim.

Dois dias depois, novos convidados foram agregados à comemoração para uma festa no Jondal Beach Club em que todos deveriam vestir roupas brancas. Dessa vez, Celina montou um look composto por itens Victoria Beckham, Tiffany e René Caovilla.