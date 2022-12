Ronaldo chama Neto de ‘descontrolado’ e o acusa de ‘incitar ódio’; Apresentador rebate críticas

A Copa do Mundo pode já ter acabado para o Brasil, mas isso não significa que as polêmicas da seleção brasileira não continuam fora de campo. Dessa vez, no entanto, os protagonistas são ex-jogadores da equipe pentacampeão mundial.

Ronaldo Fenômeno e Neto vem trocando farpas na mídia após o apresentador da TV Bandeirantes tecer duros comentários sobre o comportamento da seleção brasileira no Catar.

Em seu programa, Neto criticou a postura dos jogadores do Brasil e questionou o comprometimento dos atletas com o sonho do Hexa. Já o ex-camisa 9 do Brasil participava de um programa na Ronaldo TV, seu canal de streaming, quando foi questionado sobre as críticas aos cabelos e a postura de Neymar, Richarlison e companhia. Em sua resposta, Fenômeno citou Neto nominalmente.

“Outro dia vi o Neto completamente descontrolado. Pelo amor de Deus, cara, que coisa horrível. Esse tipo de imagem que o brasileiro não precisa. Logicamente, sempre tem uns malucos que gostam de ver isso, mas que imagem deprimente”, disse Ronaldo.

O ex-atacante ainda criticou a ‘guerra pelos likes e engajamento’ e disse que o apresentador xinga a todos, sem o menor respeito pelas pessoas. “Isso deveria ser proibido, essa incitação ao ódio. A pessoa chega a babar de ódio falando do outro, é uma coisa horrível.”

A fala de Ronaldo repercutiu nas redes e, algumas horas depois, Neto respondeu o ex-atacante em seu programa, “Os Donos da Bola”. “Ronaldo, deixa eu falar para você. Primeiro, eu represento o povo. Você representa os ricos, você representa quem compra os direitos esportivos. Você compra jogadores, você falou em 2014 que não precisava de hospital aqui, nós tivemos 700 mil pessoas que morreram. Você não vive no Brasil, está aqui” afirmou Neto.

O apresentador ainda reconheceu que Ronaldo é um dos maiores jogadores de todo tempo, mas disse que “não está nem aí” para ele. E Neto continuou, insinuando que o ex-atacante tem “telhado de vidro”. “Por sinal, você poderia falar para todo mundo o que você fez em Presidente Prudente, na casa do Antônio Carlos, quem dirigiu a Kombi. Quando você fala de mim, cuidado que seu telhado é de vidro”.

“Faço isso há 20 anos, não sou bacana igual você. Eu não como carne de ouro, irmão. O povo come carne de segunda, e eu represento o povo. Você representa o ouro, Midas, tudo que a gente não tem”, disse o comentarista. “Eu não joguei 00000,1% do que você, mas sou muito melhor como homem e como ser humano”, afirmou o ex-meia.

Casagrande defende Neto

O ex-jogador e comentarista Walter Casagrande Jr. saiu em defesa de Neto no programa “UOL News Copa” e acusou Ronaldo de estar censurando o apresentador da Band.

“Não significa nada o que o Ronaldo falou, não tem peso nenhum. Quando não tem argumento, não tem peso. O Ronaldo falou que os comentários deveriam ser proibidos. Sabe o que é isso aí? Quando você quer proibir o comentário de alguém você está censurando. Isso é censura”, disse o comentarista.

O ex-atacante ainda afirmou que Neto de fato passa do ponto às vezes, mas que esse é o estilo do apresentador, um personagem que agrada boa parte do público.

“O Ronaldo, eu acho, é aquilo que falei quando tive o embate com o pessoal do Penta. Eles foram pentacampeões do mundo, sensacional. Eu gostaria de ter sido campeão do mundo, mas isso não significa que eles podem falar e fazer o que quiserem”, afirmou Casagrande.