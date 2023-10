A convulsão sofrida por Ronaldo horas antes da final da Copa do Mundo de 1998, em que o Brasil saiu derrotado pela França, sempre gerou diversas especulações e notícias falsas que tentavam desvendar as causas do que ocorreu naquele dia. Nesta sexta-feira, o ex-atacante aproveitou uma frase célebre de uma fake news muito reproduzida sobre o fato para engajar a promoção da terceira temporada da série Lupin, da Netflix.

Em suas redes sociais, Ronaldo, que acabou de celebrar seu casamento com a modelo Celina Locks, escreveu: “O Marcos Uchoa (jornalista ex-Globo) tava investigando uma coisa de 98 na França que olha, se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados… Estamos desconfiando desse jovem Assane Diop aí. A parte 3 de Lupin já está disponível na Netflix”, brincou o brasileiro.

No vídeo, Marcos Uchoa aparece em uma espécie de reportagem televisiva entrevistando Ronaldo para descobrir o que aconteceu antes da final do Mundial de 1998. Ronaldo então conta, no roteiro fictício, que havia um rapaz que levava doces para a concentração da seleção. Esse jovem seria Assane Diop (interpretado por Omar Sy), o personagem principal da série.

Ronaldo frente a frente com Fabien Barthez durante a final da Copa do Mundo de 1998, na França. Foto: Paulo Whitaker/ Reuters

No decorrer da entrevista, Ronaldo lamenta que Diop tenha roubado uma medalhinha e que aquilo teria sido determinante para a derrota da seleção brasileira. Em seguida, surge um vídeo com o goleiro francês Fabien Barthez, que alfineta o dono da SAF do Cruzeiro. “Obrigado pela ajuda, Lupin, mas não era necessário”. Ao assistir ao depoimento, Ronaldo não segura o palavrão. Confira o vídeo completo:

Lupin é inspirada no famoso personagem Arsène Lupin, criado pelo escritor francês Maurice Leblanc. Lupin é conhecido por ser o ladrão cavalheiro que tem uma incrível facilidade em mudar de disfarce após suas ações. Na série, outro ladrão generoso, interpretado por Omar Sy, segue os passos de seu ídolo.