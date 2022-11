Ronaldo diz que levaria Endrick para a seleção na Copa do Mundo do Catar

Publicidade

O atacante Endrick, do Palmeiras, deveria estar na lista de Tite para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Esta é a opinião de Ronaldo Fenômeno, que em 1994, aos 17 anos, foi chamado por Carlos Alberto Parreira para o Mundial dos Estados Unidos.

“A galera está comentando, reclamando da ausência do Gabigol, mas se fosse para levar um atacante a mais, para fazer parte, com poucas opções para atuar, eu levaria o Endrick”, disse o campeão mundial na Copa de 2002, autor dos dois gols na final contra a Alemanha.

“É um menino com um futuro promissor demais, que já está atuando no profissional. Para ele seria uma experiência sensacional, para o futuro da seleção brasileira”, disse o ex-jogador, atual dono do Cruzeiro.

Ronaldo Fenômeno diz que levaria Endrick para a Copa do Mundo do Catar. Foto: Sebastião Moreira/ EFE

Além de lembrar de sua participação na Copa que o Brasil conquistou o tetracampeonato, Ronaldo também citou a convocação de Kaká feita por Felipão em 2002. “É uma coisa que eu sinto falta na seleção. Em 2010, o Dunga não levou o Neymar mesmo com o Brasil inteiro pedindo. Caberia um planejamento de futuro para o Endrick fazer parte desta convocação.”

Se fosse convocado para o Mundial do Catar, Endrick se tornaria o jogador brasileiro mais jovem a disputar uma Copa do Mundo. O ponta-esquerda Edu, que em 1966, próximo de completar 17 anos, fez parte da seleção no Mundial da Inglaterra, mas não entrou em campo. Em 1958, aos 17 anos, Pelé foi um dos destaques da seleção na conquista do primeiro título mundial, na Suécia.

O irlandês Norman Whiteside é o mais jovem a disputar uma partida de Mundial. Ele tinha apenas 17 anos e 41 dias quando atuou no jogo Irlanda do Norte x Iugoslávia na Copa de 1982, na Espanha.