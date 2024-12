Presente no sorteio dos grupos do Mundial de Clubes realizado pela Fifa nesta quinta-feira, 6, Ronaldo opinou sobre a vaquinha realizada pela maior torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, para quitar a dívida com a Caixa Econômica Federal pela construção da Neo Química Arena. Para o ex-jogador, a iniciativa é bacana, mas o clube não deveria precisar dessa ação para concluir esse pagamento. Ronaldo ainda lembrou que o Corinthians está em dívida com ele, mas que abriria mão desse dinheiro para ajudar no pagamento do estádio

“Eu tenho para receber lá (do Corinthians), posso abrir mão de alguma coisa. Essa iniciativa é incrível, só ver o envolvimento da torcida, é maravilhoso”, afirmou Ronaldo, antes de fazer um contraponto. “Não deveria precisar disso, Corinthians é uma potência enorme, deveria ser auto sustentável e resolver seus problemas financeiros, olhar para frente e fazer times bons. A torcida do Corinthians merece isso”, concluiu.

Ronaldo diz que tem valores a receber do Corinthians e afirma: 'Não deveria precisar de vaquinha' Foto: Giorgio Viera/GIORGIO VIERA

Até o momento, já foram arrecadados mais de R$ 25 milhões. A dívida total do clube com a Caixa é de R$ 700 milhões. O movimento já contou com a ajuda inusitada de torcedores do Fluminense após a vitória do Corinthians sobre o Criciúma, que fez com que o clube carioca não terminasse a rodada na zona de rebaixamento. Outra contribuição foi do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O valor doado pelo ministro, declaradamente corinthiano, não foi revelado, mas a informação foi confirmada pelo STF. A quantia mínima para doação é de R$ 10. Não há valor máximo.