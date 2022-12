Ronaldo Fenômeno é presenteado com molde do pé esquerdo de Maradona; veja

Na véspera da final da Copa do Mundo entre Argentina e França, o ex-atacante Ronaldo Fenômeno foi presenteado pelo ex-empresário de Diego Armando Maradona, Stefano Ceci, com um molde do pé esquerdo do ídolo argentino, morto em novembro de 2020. Ceci já entregou exemplares do objeto a diferentes celebridades do esporte.

“Esse é o pé do Diego em 3D. A gente fez esse molde em 2018, do pé e da mão. Aqui um presente para o ‘Fenômeno’! É o Ronaldo ‘Fenômeno’, mas também um admirador do Diego. Diego sempre dizia: ‘Fenômeno é o Ronaldo’. E o Ronaldo dizia: ‘O Diego é o número 1′”, disse Stefano Ceci ao entregar o presente ao ex-camisa 9 da seleção brasileira, que agradeceu pelo carinho.

“Obrigado, Stefano. Muito especial. Diego era e vai ser sempre um cara especial para a gente. Ter essa lembrança dele é motivo de muito orgulho para mim. Obrigado mesmo, de coração. Pezinho pequenininho. Esse é o esquerdo?. (Com) esse (pé) aqui que ele brincava”, afirmou Ronaldo.

Ronaldo recebeu do ex-empresário de Maradona um molde 3D com o pé esquerdo do ídolo argentino.

Ronaldo Fenômeno está no Catar acompanhando os jogos da Copa do Mundo. O ex-atacante foi visto nas partidas do Brasil ao lado de Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos e Kaká. A expectativa é que ele esteja na final. Argentina e França se enfrentam neste sábado, ao meio-dia (horário de Brasília), no Lusail Stadium, na partida que deve ser a última de Lionel Messi em Copas do Mundo.