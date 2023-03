Ronaldo Fenômeno faz desabafo após as ofensas da torcida do Cruzeiro: ‘Foi um dia muito triste’

A derrota do Cruzeiro para o América por 2 a 0 na semifinal do Campeonato Mineiro no último sábado foi marcada por um intenso protesto da torcida cruzeirense ao time e, mais especificamente, a Ronaldo Fenômeno, acionista majoritário da SAF do Clube. Presente na Arena do Jacaré durante a partida, Ronaldo utilizou suas redes sociais para se pronunciar e rebater as vaias recebidas.

“Hoje foi um dia muito triste pra mim. Não só pelo resultado em campo, mas pelas reações de parte da torcida e imprensa. Nunca é demais lembrar a situação que encontrei o Cruzeiro e o processo doloroso que estamos passando. Tiramos o clube da UTI e já falei que vamos tirar do hospital”, afirmou o empresário em sua conta no Twitter.

Na publicação de Ronaldo, alguns torcedores responderam reforçando o coro por reforços de peso no elenco. Com a derrota, o Cruzeiro fica perto da eliminação no estadual. Na volta, os americanos jogam em casa e podem perder até por dois gols de diferença para ir à final, porque têm melhor campanha e entraram nesta fase com a vantagem da igualdade no placar agregado. Os cruzeirenses precisam ganhar por três gols de diferença.

A torcida do Cruzeiro também protestou contra a arbitragem. Na súmula do árbitro Paulo César Zanovelli, há o registro de copos sendo arremessados no campo e uma bola sendo jogada em direção ao banco da Federação Mineira de Futebol. Os objetos partiram da torcida cruzeirense.

Durante a derrota, o time comandado por Paulo Pezzolano teve de lidar com a revolta de parte da torcida, que chegou a gritar “time pipoqueiro” e disparou ofensas contra Ronaldo Fenômeno, “Ei, Ronaldo, vai tomar no c...”, gritaram. Enquanto isso, outros torcedores vaiavam aqueles que xingavam o ex-atacante. Ronaldo deixou o estádio sem conversar com a imprensa.

Paulo Pezzolano, treinador da equipe, saiu em defesa do ex-atacante em sua coletiva após a partida. “Gosto muito do torcedor do Cruzeiro, me identifico muito, é um clube gigante, mas não esqueçam que o Cruzeiro está na Série A. E se não chegasse o Ronaldo, o Cruzeiro estaria na Série B ou na C. Não podemos ter memória curta. Vamos sofrer não só este ano, vamos sofrer 2, 3 anos. Tem que ter coragem para ser treinador do Cruzeiro, tem que ter coragem para ser dono do Cruzeiro hoje. Tem que ter coragem para vestir a camisa do Cruzeiro.”

Confusão no vestiário

O clima de tensão não foi exclusivo as arquibancadas cruzeirenses. Após o apito final, alguns jogadores da equipe se estranharam no corredor até o vestiário e uma discussão começou entre os atletas. Alguns seguranças tiveram de intervir.

D’Alessandro, ídolo do Internacional e recém contratado para o cargo de gestão de futebol do Cruzeiro, também entrou em cena e tentou acalmar os ânimos. Quando a situação se acalmou, o ex-jogador argentino afirmou que aquele não era o caminho que deveria ser seguido.

Ao ser questionado sobre a briga, Pezzolano desconversou. “O vestiário, quando acaba o jogo, acontece algumas coisas assim, algumas discussões, algumas broncas. É normal”, afirmou o treinador. Para ele, estranho seria se os atletas estivessem calmos e felizes após a derrota. “Jogador tem que estar tranquilo, eles, como equipe, vão ser muito fortes. Estamos arrumando isso”.