Ronaldo terá decisão polêmica avaliada por sócios após protestos em Valladolid; entenda

A polêmica decisão de Ronaldo Fenômeno, ainda em 2022, de mudar o escudo do Real Valladolid por conta própria não foi aceita pela torcida na época, e o brasileiro acabou sofrendo muitas críticas. Proprietário do clube espanhol, ele jamais desistiu da ideia de “modernizar” a logo e resolveu, após diversas reuniões, levá-la às urnas. Entre os dias 16 e 18 de dezembro, os mais de 21 mil sócios definirão se haverá a mudança ou a manutenção.

A eleição foi anunciada oficialmente nas redes sociais do Real Valladolid nesta terça-feira. “Após as reuniões realizadas com diversos grupos de interesse do clube, entre os quais o Comitê Consultivo de Torcedores, e as extensas conversas com a Federação das Torcidas do Real Valladolid, foi acordada com esta fórmula final para a realização do evento: a consulta para o escudo”, anunciou o Valladolid.

“O clube concordou com os pedidos da Federação das Torcidas de torcedores com o objetivo de alcançar um quadro de encontro e diálogo. Todos os partidos estipularam que será necessária maioria simples para regressar ao emblema imediatamente anterior ao atual, com a única exigência de que haja uma participação mínima de 50% do censo de assinantes inscritos no Portal Blanquivioleta.”

Ronaldo recebe críticas da torcida do Valladolid. Foto: Reprodução/Twitter @valladolid1984

São 21.956 sócios com direito a voto inscritos no Portal Blanquivioleta. Pra que o pleito tenha validade, ao menos metade mais um tem de comparecer às urnas para votar. E a maioria vai definir se a logo será a tradicional ou se mudará a partir de 1º de julho de 2024.

“Esta é uma decisão importante que requer uma representação significativa de toda a massa social branco-violeta. A votação será realizada eletronicamente de sábado, 16 de dezembro, às 10h, até segunda-feira, 18 de dezembro, às 14h, e para votar será necessário estar cadastrado no Portal Blanquivioleta no site oficial do clube”, explicou o Valladolid.

Torcedores do Valladolid contestam mudanças de escudo do clube. Foto: Twitter Reprodução

Será instalado um escritório presencial no estádio do Valladolid para ajudar as pessoas que realmente precisam e que não podem votar eletronicamente por conta própria. A questão acordada com a Federação dos Clubes de Torcedores do Real Valladolid como os demais pontos da consulta popular, será: “Quer voltar ao escudo anterior?” Você só pode responder “SIM” ou “NÃO”.

Ronaldo resolveu modificar o escudo do Real Valladolid em abril de 2022, o que ocorreu dois meses depois, no aniversário de 94 anos do clube. Mas muitos acharam um desrespeito e desde então vêm cobrando que o emblema utilizado desde 1998 seja o oficial. Na ocasião, Ronaldo definiu a troca como “reflexo de nova era para o clube.”