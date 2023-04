Ronaldo TV anuncia parceria com Dibradoras para a Finalíssima Feminina e mira Copa do Mundo

Às vésperas da Finalíssima Feminina entre Brasil e Inglaterra, a Ronaldo TV, canal do ex-jogador Ronaldo Fenômeno no YouTube, Twitch, TikTok, entre outras plataformas, prepara uma cobertura especial para a competição ao lado de duas referências femininas: as Dibradoras e a cantora e compositora Gabi Fernandes.

“O Ronaldo quer abraçar o futebol feminino e o Mundial é o palco perfeito para isso. Fizemos esta parceria com as Dibradoras porque elas são a maior referência em futebol feminino no Brasil. A Ronaldo TV vai fazer uma cobertura divertida e informativa — e vai atender a essa demanda enorme da torcida brasileira por conteúdo da nossa seleção”, comenta Marco Antonio Araújo, diretor-executivo da Beyond Films, startup da qual o canal faz parte.

A parceria é o passo inicial da cobertura da Copa do Mundo Feminina, que acontece no meio deste ano na Austrália e Nova Zelândia. Júlia Belas, jornalista do Dibradoras, vai acompanhar os treinos, os bastidores e o jogo da Finalíssima em colaborações especiais com a Ronaldo TV. A parceria irá se repetir no Mundial.

Renata Mendonça, Roberta Cardoso e Angélica Souza são as fundadoras do canal Dibradoras. Foto: Divulgação/Lívia Villas Boas

“Nós, as Dibradoras, cobrimos o futebol feminino e a seleção brasileira há oito anos, sempre marcando presença nos eventos mais importantes da modalidade. Poder contar com a parceria da Ronaldo TV, neste ano tão emblemático, é um grande passo no nosso propósito de conquistar e ocupar novos espaços na imprensa esportiva”, comentou em conjunto Renata Mendonça, Roberta Cardoso e Angélica Souza, fundadoras do canal. “Estar ao lado de um canal que tem crescido bastante e que também tem como objetivo dar protagonismo às mulheres, fortalece ainda mais a nossa luta e das atletas que buscam mais visibilidade e respeito.”

Gabi Fernandes, outra peça dessa cobertura especial da partida, é casada com Tamires Dias, jogadora do Corinthians e da seleção brasileira, e já participou de outros eventos no canal de Ronaldo. Dessa vez, a cantora irá gravar o quadro “Arrumando as Malas”, no qual mostrará a preparação de sua mulher para a partida.

“Ser uma das mulheres porta-vozes do futebol feminino para uma legião de pessoas que amam este esporte é um presente”, revela Gabi. “Assim como outras milhares de brasileiras, eu também já sonhei em ser jogadora profissional e sei bem o quanto era difícil sonhar com uma profissão que tinha pouca visibilidade no Brasil. Mas agora está acontecendo e estamos juntos nessa.”

Para Bruno Maia, sócio da Feel The Match e especialista em inovação e novas tecnologias do esporte, o sucesso pelo canal do Fenômeno, além da própria presença ‘midiática’ do dono do Cruzeiro, claro, tem como atrativos temas que o mundo jovem gosta, caso de games, eSports e futebol. “É uma plataforma que criou uma linha de influenciadores ou ‘criadores’, como são chamados, especializados em criar ao vivo. O primeiro ramo que ela atingiu foi dos gamers, já que as pessoas transmitiam suas performances nos jogos digitais que elas disputavam. Naturalmente, a presença dele no Cruzeiro e maneira como usa as redes levam os cruzeirenses a acompanhar o conteúdo por interesse específico no clube. Por isso, ela sempre se caracterizou por desenvolver uma série de interações. É uma rede social em que o foco são as transmissões ao vivo”, explica.

Fundada em 2022, a Ronaldo TV já soma mais de 250 milhões de visualizações e 2,3 milhões de seguidores em todas as plataformas. No YouTube, acaba de bater a marca de 500 mil inscritos e mais de 50 milhões de visualizações. No seu primeiro ano, a Ronaldo TV já firmou uma série de parcerias importantes, com Fifa e Livemode durante a Copa do Mundo 2022, com conteúdos que repercutiram em todo o mundo.