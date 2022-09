Ronaldo vê ‘jogo cabuloso’ com Vasco e agradece a torcida do Cruzeiro na Série B

A um resultado positivo do retorno à elite do futebol, o ex-jogador Ronaldo, sócio majoritário das ações da SAF do Cruzeiro, usou as redes sociais para comemorar a vitória do time mineiro neste sábado, diante do CRB, fora de casa. O resultado de 2 a 0 deixa o time mineiro com 65 pontos e abre uma margem de 20 para o Londrina, quinto colocado no Brasileiro da Série B.

“Nosso Cruzeiro venceu mais uma fora de casa. Graças a vocês chegamos até aqui, Nação. Nos vemos na quarta. Vai ser cabuloso”, postou o ex-atleta.

Com o acesso à Série A próximo, Cruzeiro foca em conquistar o título da Série B.

E a rodada da competição separou um clássico digno da elite do futebol como próximo confronto para essa possível festa. O duelo vai ser diante do Vasco, na quarta-feira, em Belo Horizonte.

A missão do time comandado pelo uruguaio Paulo Pezzolano não vai ser das mais fáceis, já que o rival carioca ocupa o quarto lugar, com 48 pontos e tem o Londrina logo atrás.

As chances de acesso do time mineiro, no entanto, estão mais do que garantidas. O clube tem 99% de chances segundo os matemáticos. Em caso de vitória no próximo jogo, o time mineiro chega a 68 pontos. Como Londrina e Vasco ainda se enfrentam, apenas um deles pode alcançar, ao fim do torneio, 69 pontos. Dessa maneira, em caso de vitória entre cariocas e paranaenses, uma dessas equipes conseguiria chegar aos 66, pontuação insuficiente para tirar o Cruzeiro do G-4.

Em outro cenário, com um empate entre Vasco e Londrina, o time mineiro segue garantido, pois os dois concorrentes poderiam fazer no máximo 67 pontos.

Diante de tal proximidade, a expectativa é de um Mineirão lotado no meio de semana. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. Estrela maior dessa transformação do Cruzeiro desde que assumiu o clube, Ronaldo garantiu presença no estádio.