Rony presenteia garoto impedido de entrar no Allianz Parque com cartaz de papelão

Continua após a publicidade

“Rony, me dá sua camisa”, dizia um cartaz feito de papelão levantado pelo garoto Pedro na entrada do Allianz Parque antes do duelo entre Palmeiras e Coritiba na noite desta quinta-feira. O menino foi impedido de entrar pela Polícia Militar e caiu no choro. No entanto, a história terminou com um desfecho feliz.

O vídeo mostrando o garoto chorando com o cartaz de papelão se tornou viral nas redes sociais e ajudou Pedro a realizar seu sonho em sua primeira vez no estádio. Ele não só entrou na arena, como conheceu Rony, pôde abraçar o ídolo e teve seu desejo atendido ao ganhar a camisa 10 do atacante do Palmeiras.

Leia também São Paulo supera ‘ressaca’ da Sul-americana e bate América-MG pelo Brasileirão

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo argumenta que a PM cumpre a lei ao proibir a entrada de cartazes nas arenas. A lei veda a entrada de objetos como papel, garrafas, fogos de artifício, armas de fogo ou branca em estádios de futebol do Estado de São Paulo.

Rony foi às redes na goleada do Palmeiras sobre o Coritiba. Foto: Carla Carniel/Reuters

O Estatuto do Torcedor diz que, nos estádios, o torcedor é proibido de “portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, inclusive de caráter racista ou xenófobos”.

Confira abaixo a reação de Pedro ao receber a camisa do ídolo: