Roubado? Cruzeirenses reclamam de gol anulado nas redes e corintianos zoam; veja memes

Depois da vitória do Corinthians por 1 a 0 contra o Cruzeiro na final da Copa São Paulo de Juniores, com o 11ª título dos jovens corintianos, torcedores do time mineiro reclamaram de um gol anulado na partida. O termo “ROUBADO” ficou entre os assuntos mais mencionados no X (antigo Twitter) logo ao final do jogo.

O lance aconteceu aos 23 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro estava no ataque e teve uma bola levantada na área do Corinthians. O goleiro Felipe Longo afastou de soco e teve um choque com um jogador do time mineiro. A bola sobrou para o atacante cruzeirense Tevis, que chutou encobrindo o arqueiro corintiano. Somente então o árbitro Gabriel Henrique Meira Bispo assinalou falta em Felipe no momento da trombada na área.

PUBLICIDADE Torcedores cruzeirenses reclamaram do lance, alegando que o juiz marcou a falta somente depois de Tevis ter marcado o gol. Do outro lado, corintianos zombaram das reclamações e continuaram a comemoração do 11º título da Copinha. Até mesmo a final da Copa do Brasil de 2018, disputada entre os dois times, foi mencionada. O motivo é que, naquela vez, os corintianos que ficaram na bronca, depois de Thiago Neves converter o pênalti do título do Cruzeiro supostamente com dois toques na bola.

