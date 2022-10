Presidente da Federação Espanhola tem times que ‘detesta’ vazado por jornal

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, sigla em espanhol), Luis Rubiales, está no centro de mais uma polêmica. O jornal El Confidencial vazou nesta terça-feira uma conversa de WhatsApp na qual o mandatário lista os times da primeira divisão da Espanha que mais “detesta”. Ele ainda não se manifestou sobre o assunto.

“Eu não gosto, nesta ordem, Villarreal, Sevilla e Valencia”, escreveu Rubiales. “Vamos ver se nos livramos desses ‘palangana’ (apelido do Sevilla). Eles são o segundo time que menos gosto de todos.”

Leia também Van Basten chama Neymar de ‘chorão’ e dispara: ‘É um jogador sujo’

Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol

Segundo a publicação, a declaração foi feita em janeiro de 2020, durante o confronto entre Real Madrid e Sevilla, no Santiago Bernabeu. Os clubes citados por Rubiales se manifestaram por meio de uma nota conjunta, condenando as falas do presidente e exigindo uma retração.

“As conversas em que ele fala com tanto insulto, animosidade e arrogância em relação às três instituições são inaceitáveis vindas de uma pessoa que ocupa um cargo de tamanha responsabilidade e que deve cuidar igualmente dos interesses de todos os clubes de futebol espanhóis. Da mesma forma, mostram sua maior preocupação com as possíveis consequências que sua atitude em relação aos nossos clubes pode ter, já que seu comportamento não contribui para a transparência da competição”, publicaram os clubes.

Essa não é a primeira vez que Rubiales tem seu nome envolvido em uma polêmica. Recentemente, o tio e ex-chefe de gabinete do presidente, Juan Rubiales, denunciou a RFEF ao Ministério Público pelo uso de recursos para bancar festas particulares com “jovens mulheres” e também de contratar um detetive para investigar o chefe do sindicato dos jogadores. As informações foram divulgadas pelo jornal El Mundo. A federação nega todas as acusações.