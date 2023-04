Sabitzer faz dois, mas United cede empate ao Sevilla na Liga Europa com gols contra

O Manchester United empatou por 2 a 2 Sevilla, nesta quinta-feira, no Old Trafford, e saiu bastante frustrado do jogo de ida das quartas de final Liga Europa. Sabitzer marcou dois gols separados por apenas sete minutos, entre os 15 e os 21 do primeiro tempo. Com isso, o time comandado por Erik Ten Hag vinha construindo uma vantagem bastante confortável, mas deixou a equipe espanhola empatar nos minutos finais após gols contra de Malacia e Maguire.

Com o resultado, qualquer um dos times que conseguir uma vitória simples no jogo de volta, na próxima quinta-feira, avança para à semifinal. Se a partida terminar empatada, haverá prorrogação. O duelo será disputado no Ramón Sánchez Pizjuán.

Cumprindo suspensão de quatro jogos no Campeonato Inglês por causa de expulsão direta, Casemiro reforçou o United na Liga Europa. E mostrou que é imprescindível no time. Do seus pés começou a jogada do primeiro gol. O brasileiro tocou pra Bruno Fernandes acertar belo lançamento para Sabitzer mandar seu chances ao goleiro, logo aos 15 minutos.

Manchester United e Sevilla ficam no empate por 2 a 2 em Old Trafford. Foto: Lee Smith/ Reuters

O domínio inglês se fez valer logo depois, com novo gol do meia austríaco, desta vez concluindo passe de Martial. Mesmo sem o artilheiro Rashford, machucado, o United começou com tudo em Old Trafford.

Aos 37 minutos, um grande susto. Lamela levantou demais o pé e atingiu a canela de Casemiro, que rolou de dor no gramado. O VAR até avaliou um possível cartão vermelho para o atacante do Sevilla, que levou somente o amarelo. O brasileiro se recuperou, para alívio de Erik Ten Hag. Pouco depois, o treinador lamentou o cartão de Bruno Fernandes. A punição custará sua ausência no compromisso de volta.

No segundo tempo, o time inglês parecia ter tudo sob controle, mas sucumbiu nos últimos momentos da partida. Aos 39, Malacia tentou interceptar um cruzamento de Navas e mandou a bola para dentro da própria rede. Nos acréscimos, a infelicidade coube a Harry Maguire, que levou uma bolada na cabeça após cabeceio de En Nesyri e também marcou contra.

MAIS JOGOS

No duelo que definirá o adversário do vencedor de United x Sevilla, a Juventus venceu o Sporting por 1 a 0, em Turim, com um gol marcado por Gatti no segundo tempo. Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, a partir das 16 horas (horário de Brasília), em Portugal.

A Roma não teve o que comemorar na ida à Holanda. Além de levar 1 a 0 do Feyenoord, gol de Wieffer, viu Pellegrini desperdiçar um pênalti quando o placar estava 0 a 0 e ainda perdeu o astro Dybala, e Abraham, machucados. No outro duelo das quartas, o Bayern Leverkusen empatou por 1 a 1 com o Royale Union.

Pelas quartas de final da Liga Conferência, Gent e West Ham ficaram no empate por 1 a 1. Nos demais jogos, Anderlecht venceu o AZ Alkmaar por 2 a 0, Basel e Nice empataram por 2 a 2 e o Lech Poznan levou 4 a 1 da Fiorentina em casa.