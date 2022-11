Sadio Mané, craque de Senegal e do Bayern, está fora da Copa do Mundo, afirma jornal francês

Publicidade

A Copa do Mundo do Catar deve perder um de seus principais astros. Segundo o jornal francês L’Équipe, o atacante sengalês Sadio Mané está fora do Mundial por conta de um problema no tendão do joelho direito. O Bayern de Munique, time do jogador de 30 anos, ainda não confirmou a informação.

Mané se machucou na partida contra o Werder Bremen, nesta terça-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Alemão, vencida pelo time bávaro por 6 a 1. O jogador sentiu um desconforto no joelho logo aos 20 minutos do primeiro tempo. Ele foi atendido ainda dentro de campo, mas precisou ser substituído. Segundo o técnico Julian Nagelsmann, o atleta vai realizar exames para avaliar o grau da lesão.

Mané precisou ser substituído ainda no primeiro tempo após sentir lesão no joelho direito. Foto: RONALD WITTEK CONDITIONS/EFE

Caso não possa contar com Mané, Senegal perderá sua principal referência na Copa do Mundo. Foi sob o comando do atacante que a seleção venceu a Copa da África, em janeiro, com o craque sendo eleito o melhor jogador da competição.

No último mês, Mané terminou em segundo lugar a eleição da Bola de Ouro, atrás apenas do atacante francês Karim Benzema, do Real Madrid. O senegalês também recebeu das mãos de Raí o inédito Prêmio Sócrates por ações sociais em Senegal, como a construção de escolas e hospitais.

Em junho, Mané foi anunciado como o principal reforço do Bayern de Munique para a temporada. Contratado junto ao Liverpool, o atleta assinou até 2025 e custou cerca de 32 milhões de euros (R$ 172 milhões). Na equipe inglesa, formou dupla de sucesso formada com o egípcio Mohamed Salah e se consolidou como um dos melhores jogadores do mundo.

Senegal está no Grupo A da Copa do Mundo, com o anfitrião Catar, Equador e Holanda. A seleção africana estreia no dia 21 de novembro, às 13h (horário de Brasília), contra os holandeses.