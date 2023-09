Conmebol vende ingressos para final da Libertadores mesmo sem definição dos finalistas; veja preços

A quase dois meses da final da Libertadores, marcada para 4 de novembro, a Conmebol decidiu colocar à venda parte da carga de ingressos para a decisão, mesmo sem a definição dos finalistas. A entidade que comanda o futebol começou a vender os ingressos na tarde desta quarta-feira, 12. Três dos quatro semifinalistas são brasileiros: Palmeiras, Inter e Fluminense. O Boca Juniors, da Argentina, é a outra equipe que busca uma vaga na finalíssima que será disputada no Maracanã.

Veja os valores dos ingressos:

Categoria 1 : R$ 1300,00

: R$ 1300,00 Categoria 2 : R$ 800,00

: R$ 800,00 Categoria 3: R$ 260,00 (exclusivo para clubes finalistas)

A categoria 3, o setor com preços mais baratos e dedicado aos clubes finalistas, ainda não estará disponível para venda ao público geral e ou local. Esses bilhetes só poderão ser comprados após a definição dos finalistas, quando a Conmebol vai divulgar as condições de compra dessa categoria, de acordo com a logística de vendas de cada equipe.

Ingressos para final da Libertadores já são vendidos mesmo sem definição dos finalistas Foto: Divulgação/Conmebol

Desde que a final é disputada em jogo único e campo neutro, não é comum a Conmebol abrir venda de ingressos antes de os finalistas serem conhecidos. A entidade fez isso apenas em 2019, quando a finalíssima seria disputada em Santiago, mas foi em Lima, onde o Flamengo bateu o River Plate e ficou com a taça.

O Estadão apurou que a entidade decidiu adotar esse procedimento por se tratar de uma “final especial”, a primeira com público no Maracanã, que gera um interesse grande. A tendência, diferentemente do que aconteceu em Montevidéu em 2021 e Guayaquil em 2022, é que, com a presença de ao menos um time brasileiro, o estádio no Rio esteja lotado.

A final do mais importante torneio da América do Sul volta a um dos principais estádios do mundo depois de três temporadas. Em janeiro de 2021, o Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 e sagrou-se bicampeão. O jogo foi disputado com público reduzido devido à pandemia de covid. Apenas 7 mil pessoas, todas credenciadas, entre convidados, colaboradores e imprensa, assistiram àquela partida.

Haverá ao menos um time brasileiro na decisão mais uma vez. Será Fluminense ou Inter, que se enfrentam em uma semifinal. Do outro lado da chave, o Palmeiras, campeão continental em 2020 e 2021, enfrenta o Boca Juniors disposto a retornar à final.

De acordo com a Conmebol, os ingressos são nominais e intransferíveis. A compra máxima por usuário é de cinco entradas. Como esses bilhetes são nominais, cada usuário também deverá registrar seus acompanhantes. A compra pode ser feita na plataforma oficial do evento.

Os torcedores também terão a oportunidade de comprar pacotes completos, incluindo voos, acomodações e ingressos com uma agência parceira da Conmebol. Segundo a confederação, a receita obtida com a venda dos ingressos das finais da Sul-Americana e da Libertadores “será reinvestida no futebol do continente, sendo 50% da arrecadação destinada aos clubes participantes - metade para cada - e 50% para cobrir a organização e os custos operacionais do evento”.