Saiba quais os títulos que Messi ainda pode conquistar pelo Inter Miami nesta temporada

Lionel Messi tão logo desembarcou no futebol dos Estados Unidos já faturou seu primeiro título com a camisa do Inter Miami. No fim de semana, o craque argentino ajudou seu novo clube a derrubar o Nashville SC nos pênaltis para erguer a taça da Leagues Cup, competição que envolve equipes da MLS (EUA e Canadá) e da Liga MX (México).

Nos EUA, a temporada acontece de acordo com o ano-calendário, assim como no futebol brasileiro. A temporada começa em janeiro e termina em dezembro. A grande diferença está no número de jogos, muito menor por lá.

Após a conquista da Leagues Cup, o Inter Miami ainda tem pela frente o campeonato nacional (MLS) e a US Open Cup. Até aqui, o novo time de Messi realizou 33 jogos oficiais na temporada 2023 e tem ao menos 13 partidas ainda a disputar, totalizando 46. Um time no Brasil pode fazer até 83 jogos em um ano.

Messi marcou o único gol do Inter Miami na final da Leagues Cup. Foto: Christopher Hanewinckel/ USA TODAY Sports

Na MLS, a fase regular totaliza 34 partidas. O time de Messi já atuou em 22 partidas e ocupa a lanterna da Conferência Leste (15º) e da classificação geral (29º). A distância para o nono colocado, que disputa uma vaga nos playoffs, é de 14 pontos, tendo ainda 36 em disputa. Nos EUA, não há rebaixamento. Uma preocupação a menos para o Inter Miami.

Muito distante do título da MLS, resta ainda ao Inter Miami a US Open Cup. Nesta quarta-feira, às 20h (horário de Brasília), Messi e companhia medem forças com o FC Cincinnati, em jogo único, para definir quem será finalista do torneio mata-mata. A partida acontece na casa do Cincinnati, em Ohio.

Se passar para a decisão, o Inter Miami atuará no dia 27 de setembro contra Houston Dynamo FC ou Real Salt Lake, que se enfrentam também nesta quarta, às 22h30. Este pode ser o segundo troféu de Messi na temporada, o 44º da carreira.