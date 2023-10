Saiba quem é o brasileiro que só perde para Messi em vendas de camisa na MLS

Nem só de Lionel Messi vive a Major League Soccer (MLS). Apesar de o craque argentino ser a principal estrela, a liga de futebol dos Estados Unidos tem outros nomes que se destacam, dentro e fora dos gramados. Um destes é João Klauss, do St. Louis City, que supera Chiellini, Jordi Alba e Sergio Busquets e tem a segunda camisa mais vendida entre os fãs, atrás apenas do craque argentino.

Os números de vendas de camisas dos franquias esportivas foram revelados pela própria MLS na última semana. Nomes como o do alemão Hany Mukthar, eleito o melhor jogador da liga na última temporada, e Carlos Vela, atacante do Los Angeles FC, figuram na lista, abaixo de Messi e do brasileiro João.

João Klauss tem a segunda camisa mais procurada da MLS, atrás apenas de Messi. Foto: David Carson/St. Louis Post-Dispatch via AP

Natural de Criciúma, em Santa Catarina, João Klauss atuou nas categorias de base do Internacional. Antes de partir para o futebol europeu, defendeu ainda o Grêmio e o São José, mas com pouco destaque. Na Áustria, vestiu a camisa do Lask Linz; na Bélgica, foi decisivo com o Standard Liege. Seu desempenho fez com que despertasse o interesse do futebol dos Estados Unidos. Ele também viu futuro no futebol americano.

Em sua primeira temporada na MLS, o atacante já marcou dez 10 gols em 17 partidas, desempenho que faz com que o St. Louis City lidere a conferência oeste da liga. Antes, o jogador também teve passagens pelo futebol finlandês e pelo Hoffenheim, da Alemanha. Aos 26 anos, é o principal nome da equipe que sonha com o título do campeonato dos EUA.

Veja a lista das 10 camisas mais vendidas da MLS