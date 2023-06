Saiba quem é Yuri Lima, namorado da cantora Iza e jogador do Mirassol

Além de todo o sucesso por suas músicas, Iza vem chamando a atenção na internet por tudo que posta sobre seu relacionamento com Yuri Lima, jogador do Mirassol. Com pouco mais de seis meses de namoro, o casal não esconde momentos de afeto e carinho nas redes sociais e os fãs se sentem mais próximos dos dois.

Aos 28 anos, Yuri Lima faz parte do elenco do Mirassol desde o início de 2023. Apesar de ser conhecido no mundo do futebol, principalmente no estado de São Paulo por ter feito parte dos elencos do Santos e do Audax, de Osasco, em 2016, o atleta ganhou fama por conta de seu relacionamento com a cantora. Uma prova dessa repercussão está nas redes sociais. Mesmo tendo pouco mais de 157 mil seguidores no Instagram, os posts em que aparece com Iza passam dos 200 mil likes e geram repercussão para além do esporte.

Além de ter participado do Campeonato Paulista de 2023 com o Mirassol, o jogador atualmente disputa a Série B do Campeonato Brasileiro com o time do interior do estado de São Paulo. Yuri é volante e já passou por alguns grandes clubes do futebol brasileiro.

Yuri Lima é atleta do Mirassol e seguirá na equipe até o fim de 2023 Foto: Pedro Zacchi / Ag. Mirassol

Yuri, ou Izo como é chamado por alguns fãs da cantora nas redes sociais, foi formado na base do Audax. Apesar disso, o volante teve uma passagem de cerca de um ano na categoria de base do Palmeiras. No profissional, a estreia foi pela equipe osasquense e em 2016 conquistou o vice no Campeonato Paulista com o time.

Como profissional, além de jogar com a camisa do Audax, Yuri Lima teve passagem no Santos, no Fluminense, no Cuiabá, no Juventude e agora defende o Mirassol. De acordo com o site Transfermarkt, especializado em valores de jogadores e transferências de clubes, Yuri Lima tem o valor de mercado estipulado em R$ 3 milhões.

Recentemente, Iza foi questionada sobre como vê a carreira e a rotina de Yuri Lima no esporte e não escondeu o que pensa da rotina do namorado. “Tinha um certo preconceito com a vida de um jogador de futebol, até porque nunca tinha me relacionado com alguém, eu tinha uma imagem bem diferente. Mas ele trabalha muito, não tem folga quase nunca e eu tenho muito orgulho dele. Fico feliz com o carinho das pessoas com a gente. O Yuri é um presente que eu precisava pra minha vida há muito tempo. Ele é leve e é o homem mais incrível que eu conheci até agora e tem me feito muito bem. Isso que importa”, comentou a cantora.