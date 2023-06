Saiba quem já chegou e quem pode jogar ao futebol da Arábia Saudita

Depois de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e N’Golo Kanté desembarcarem na Arábia Saudita, o país árabe está próximo de receber uma série de contratações que promete aquecer o mercado de transferências e pode ajudar a elevar o patamar do Campeonato Saudita. Messi poderia se juntar aos amigos, mas recusou ofertas e preferiu ir ao EUA.

O reino saudita planeja sediar a Copa do Mundo de 2030 e deseja fortalecer o futebol local, além de usar o esporte para melhorar internacionalmente a imagem do país, conhecido pelo histórico de violações aos direitos humanos. A Fifa abriu esse caminho para nações da região ao dar ao Catar o direito de receber a Copa do Mundo de 2022.

Cristiano Ronaldo acertou sua ida para o Al-Nassr em janeiro deste ano. Foto: Amr Nabil/AP

Saiba quem já chegou e quem ainda pode chegar ao futebol da Arábia Saudita

Negócio fechado

Cristiano Ronaldo (atacante/Al-Nassr)

Karim Benzema (atacante/Al-Ittihad)

N’golo Kanté (volante/Al-Ittihad)

Ruben Neves (volante/Wolverhampton)

Quem ainda pode chegar

Continua após a publicidade