Saída de Ronaldo do Mineirão gera tumulto entre torcedores e seguranças do estádio

Após o empate de 1 a 1 entre Cruzeiro e Criciúma pela Série B do Brasileirão, a saída de Ronaldo do Mineirão gerou um breve tumulto entre torcedores e seguranças do estádio. A confusão ocorreu devido a uma aglomeração de torcedores na frente do camarote ocupado pelo gestor cruzeirense.

Com o fim da partida, Ronaldo e outros integrantes do staff do ex-jogador partiram em direção ao elevador, mas a quantidade de torcedores ao redor dificultava o acesso.

Em partida válida pela Série B do Brasileirão, Cruzeiro e Criciúma empatam em 1 a 1 no Mineirão Foto: Thomas Santos/Cruzeiro EC

A segurança do Fenômeno, que já havia pedido para os torcedores se afastarem, aumentou a área de isolamento com um “cordão humano”. Foi aí que a confusão começou.

Irritados, um pequeno grupo de torcedores arremessou um copo contra a equipe de segurança e xingamentos foram trocados pelos dois lados.

Durante esse tempo, Ronaldo não falou ou tirou fotos com nenhum fã e só conseguiu sair do camarote quase uma hora depois do final do jogo. Revoltados, alguns torcedores xingaram o Fenômeno.

O pequeno incidente, no entanto, está longe de exemplificar a relação entre o ex-jogador e os cruzeirenses. Líder da série B com folga, o Cruzeiro vive o seu melhor momento em anos. Ronaldo, que comprou a SAF do Cruzeiro em dezembro, chegou a ser ovacionado pela torcida mineira antes da partida contra o Criciúma começar.