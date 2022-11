Conheça o algoz da Argentina na Copa, que já fez gol no Flamengo e recebeu elogios de Neymar e Tite

Publicidade

Salem Al-Dawsari entrou para a história da seleção saudita de futebol e da Copa do Mundo ao marcar o belo gol que decretou a surpreendente vitória de seu país sobre a Argentina, na estreia das seleções no Mundial do Catar pelo Grupo C. Aos 31 anos, o atacante do Al-Hilal ganhou destaque e se tornou um dos nomes mais comentados dos primeiros dias do torneio. Sua façanha e do seu time correu o mundo.

Revelado pelo próprio Al-Hilal, clube que defende desde 2011, o “Tornado”, como é conhecido, chegou a se aventurar no futebol europeu no ano de 2018, quando foi emprestado para o Villarreal. Contudo, no clube espanhol ele jogou apenas uma partida, retornando na sequência para seu time de origem, onde é um dos principais atletas do elenco. Todos os jogadores sauditas na Copa do Catar atuam no futebol de seu país. Há dois atletas que estão sem contratos, portanto, sem clubes para a temporada 2022/23.

Pelo Al-Hilal, “Tornado” tem um currículo impressionante. Ao todo ele conquistou 16 títulos com o clube, sendo cinco Campeonatos Sauditas (2016–17, 2017–18, 2019–20, 2020–21, 2021–22), três Copas do Rei (2015, 2017, 2019–20), três Copas Coroa do Príncipe (2011–12, 2012–13, 2015–16), mais três Supercopas Saudita (2015, 2018, 2021), além de duas Ligas dos Campeões da AFC (2019, 2021). De acordo com o site transfermarket, Salem Al-Dawsari é avaliado em 1,8 milhão de euros, cerca de R$ 9,78 milhões.

Salem Al-Dawsari marcou o belo gol que decretou a vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina. Foto: Hannah Mckay/Reuters

Pela seleção saudita, Salem Al-Dawsari soma 71 jogos e 17 gols, tendo passagens na seleção sub-20 e na equipe que disputou a Olímpiada de Tóquio. Após ter sido um dos protagonistas do resultado histórico sobre a Argentina nesta terça-feira, dia 22, o atacante terá mais dois compromissos pela fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Pelo Grupo C, a Arábia Saudita entra em campo na segunda rodada contra a Polônia, dia 26, e encerra sua participação contra o México, no dia 30. Com os três pontos somados frente à favorita do grupo, uma classificação para a fase de oitavas se tornou possível. Na Copa da Rússia, o time saudita parou na primeira etapa da competição. Desta vez, está mais perto de avançar.

Salem Al-Dawsari e o Brasil

Se Salem Al-Dawsari se tornou uma espécie de ‘xodó' dos brasileiros na redes sociais após o gol que garantiu a vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina no Catar, o saudita tem um histórico longo com o Brasil e o futebol brasileiro. No Mundial de Clubes de 2019, Flamengo e Al-Hilal se enfrentaram na semifinal, com vitória brasileira por 3 a 1. Al-Dawsari foi o autor do gol solitário da equipe saudita. Bruno Henrique, Arrascaeta e Ali Al-Bulaihi, contra, marcaram para o time brasileira, que foi derrotada pelo placar mínimo pelo Flamengo na final. Na partida, reencontrou um velho conhecido: Jorge Jesus. O português foi treinador do atacante no mesmo Al-Hilal, antes de assumir o Flamengo e reencontrar o atacante.

Adversário do Brasil em amistosos, Salem Al-Dawsari recebeu elogios de Neymar e do técnico Tite. O camisa 10 da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain foi direto ao analisar o atacante após o embate de 2018, que acabou com triunfo brasileiro por 2 a 0. ‘Gostei do número 10 da seleção da Arábia Saudita’, disse Neymar, sem saber sequer o seu nome.

Tite, por sua vez, foi além e comentou sobre o estilo de jogo do ‘Tornado’. “É um jogador especial e tem grande confiança em suas habilidades e aptidões. Chamou minha atenção no jogo”, comentou o treinador na mesma ocasião. Além disso, nos Jogos de Tóquio, o atacante esteve em campo na vitória brasileira por 3 a 1. Ele não foi às redes naquele jogo.