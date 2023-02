Torcidas organizadas dão ‘salve’ para o fim das brigas; redes afirmam que teria partido do PCC

O comando das torcidas organizadas de futebol de São Paulo passou um ‘salve geral’ para seus membros às vésperas do carnaval e de um clássico de risco entre Corinthians e Palmeiras, em Itaquera, para que não haja brigas. Foi um ‘entreguem suas armas’ para todos os torcedores uniformizados das quatro equipes paulistas: Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras. O mando foi distribuído em notas oficiais das facções.

A ordem, no entanto, teria partido de um comando maior, ligado ao PCC.

Neo Química Arena, em Itaquera, recebe Corinthians e Palmeiras pelo Paulistão: jogo de risco Foto: Marcelo Sants / Frame

“A diretoria da Torcida Jovem do Santos vem informar a TODOS os ASSOCIADOS que a partir de hoje (14 de fevereiro) está PROIBIDO qualquer ato de violência contra qualquer torcida organizada no Estado de São Paulo. O associado que não cumprir com a determinação será RESPONSABILIZADO dentro e fora do estatuto”, informou os líderes da Torcida Jovem, do Santos, que também joga nesta quinta-feira no ABC Paulista.

Não houve brechas para repiques ou discussões.

Da mesma forma, com conteúdo parecido e mesma mensagem, “não briguem”, as outras grandes torcidas dos times paulistas se manifestaram após o que teria sido resultado de uma reunião de comum acordo entre todos eles. “A partir de 14 de fevereiro fica terminantemente proibido: brigas entre torcidas em todo o Estado de São Paulo, brigas de bonde, bairros, entidades... ESTÁ PROIBIDO. Quem desrespeitar essas condições responderá pelos seus atos! Além de exclusão do nosso quadro de associados, serão severamente punidos”, informou a Torcida Independente, do clube do Morumbi.

Os dizeres parecem bastante claros. Não haverá brigas. A Mancha, do Palmeiras, foi no mesmo tom. Assim como a Gaviões.

O que mais nos chama a atenção é: primeiro, o timing da decisão. Todas elas acataram sem pestanejar a trégua. Não é comum esse tipo de conduta, principalmente uma semana depois de corintianos levarem a pior numa briga com torcedores do Palmeiras, com pessoas hospitalizadas e gravemente feridas, num ação considerada traiçoeira por parte dos palmeirenses.

O revide faz parte da conduta desses torcedores. Tanto faz que a polícia de São Paulo está em estado de alerta desde então e também para a partida desta quinta-feira em Itaquera entre Corinthians e Palmeiras.

O segundo fato inusitado é que o ‘salve’ veio seguido de ameaças de punições severas. Outra condição bastante incomum, porque os que brigam são reconhecidos pelos líderes, e até com possibilidade de ‘subir’ na instituição. A própria promotoria pública já informou sobre esse comportamento no passado.

Todos os membros das torcidas, portanto estão sob essa ameaça, da punição severa. Ser expulso do quadro de associado é uma das penas. Pelo tom do informe, a menor delas. Nenhum dos líderes explica nas mensagens o que seriam ‘punições severas’ e quem aplicaria essas punições. Não está claro.

Há mais entendimentos sobre o assunto. Em São Paulo, houve no mês passado uma manifestação de Palmeiras e São Paulo numa parceria entre os clubes para o uso de seus respectivos estádios. Além da cortesia, o que está por trás da iniciativa é a volta dos clássicos com torcedores dos dois times, numa comunhão de que isso atrairia mais visibilidade para o futebol paulista e brasileiro e, consequentemente, mais patrocinadores e imagens da TV. Dinheiro em caixa.

O envolvimento do PCC não é admitido por nenhuma das partes, nem das torcidas nem das policias nem do promotores em suas recentes declarações. A facção criminosa estaria dentro das torcidas e também dentro do carnaval. A festa popular acontece dias depois do salve geral das torcidas para seus membros. No Rio, o CV (Comando Vermelho) está há anos diretamente ligado ao carnaval. O PCC teria adotado o mesmo procedimento. Como as torcidas dos times de São Paulo estão diretamente ligadas às escolas, a facção estaria no comando também.

A inteligência da polícia acompanha de perto todas essas movimentações, de modo a tentar coibir atos de vandalismo na cidade e entre as organizadas do futebol, como as brigas que aconteceram semana passada entre corintianos e palmeirenses. Isso atrapalharia ‘os negócios’ do PCC.

O assunto não é tema oficial permitido entre torcedores. O MP informa que “o caso está sendo apurado no Inquérito Policial que investiga o confronto ocorrido entre torcedores do Corinthians e Palmeiras. Por ora, não há confirmação oficial do que foi veiculado”.