Sampaoli chega ao Flamengo prometendo futebol ofensivo: ‘Obrigação é dar alegrias’

Ao lado de toda a diretoria de futebol do Flamengo, Jorge Sampaoli foi apresentado oficialmente no clube nesta segunda-feira. O treinador substitui o português Vítor Pereira e chega prometendo resgatar o melhor futebol da equipe para dar glórias e alegrias à torcida. Depois de algumas tentativas frustradas, os cariocas finalmente conseguiram acordo com o argentino, sonho antigo na Gávea.

Antes mesmo de falar, recebeu elogios por vir com a “ideia de jogo que a gente deseja, agressivo com a bola e que nos dará vitórias e conquistas”, afirmou o diretor Bruno Spindel, endossando o discurso do vice-presidente de futebol, Marcos Braz.

Apaixonado pelo Brasil - tem dois filhos, Léon e Bento, nascidos no País - Sampaoli lamentou não ter acertado antes e mostrou-se confiante em resgatar a força do Flamengo após algumas decepções neste começo de 2023.

Sampaoli assume o comando técnico do Flamengo em busca de primeiros títulos no futebol brasileiro. Foto: Gilvan de Souza /CRF

“Estou agradecido pela oportunidade de estar em um clube tão grande. Foram muitos oportunidades de estar aqui, mas teve seleção (da Argentina), clubes da Europa... Decidi vir para cá e desta vez coincidiu a possibilidade”, celebrou. “É um dia muito gratificante a mim, chegar no clube com a maior torcida do mundo,uma obrigação maior para mim, e vou tentar com esses jogadores fazer um trabalho importante.”

Diferentemente de outros trabalhos em solo verde e amarelo, no qual foi logo pedindo reforços no Santos e no Atlético-MG, desta vez Sampaoli elogiou bastante a mão de obra que está recebendo e quer apenas ajustar o Flamengo, em sua visão um time bem servido de opções.

“Futebol te dá possibilidades e o melhor é começar um ciclo bem. Quando decidi chegar foi pela qualidade dos futebolistas que podem fazer o que pretendo futuramente”, avaliou, revelando qual foi seu diagnóstico da nova casa, onde reencontrará algumas peças, como Bruno Henrique e Marinho.

“Tenho de ser rápido e certeiro. Alguns jogadores podem jogar quarta e domingo, alguns não. Tem de montar o time de maneira natural, com atitude socioafetiva (paternal). Pedro e Gabigol estão muito bem e posso definir o time com eles juntos algumas vezes sim, outras não. A simplicidade é ter todos os jogadores completando-se, pois são importante. Se não completar, mudamos. Basicamente a mim é que joguem o melhor e que se complementem em campo.”

E se a torcida tinha dúvidas, Sampaoli garante que o Flamengo voltará a ter um Sistem de jogo vistoso. “Antigamente era esse o sistema, a cultura futebolística. Chego para fazer o time jogar futebol, a todo tempo com a bola. Se não respeitar isso, fracassarei”, disse. “A torcida vai desfrutar de cada triunfo e minha obrigação é dar felicidade a toda essa gente. Com minha capacidade e experiência espero que consiga. Temos de recuperar time para voltar à forma competitiva e dar muitas alegrias.”

Sampaoli reconheceu que o Flamengo precisa melhorar. “Penso que hoje, no meu diagnóstico, o time não está bem, senão não estaria aqui. Pela minha característica, não penso em priorizar nada (Brasileirão, Copa do Brasil ou Libertadores). Tentarei dar o melhor em todas para ganhar. Mais importante é isso: o clube, essa camiseta, seja em amistoso ou em uma final, Flamengo sempre buscará fazer o melhor.”

Destaque com o treinador no Olympique de Marselha, Gerson será um dos pilares da reconstrução do Flamengo. O Outro nome que agrada muito ao técnico é o de Gabigol, a quem espera dar todo o suporte pela volta da fase artilheira.

“No Santos e no Atlético-MG, sofremos muito com Gabriel, por essa capacidade de gol que reconhecemos dele. O recomendei na Europa e não foi possível. Estando bem, nos soma muito pontos e ele pode me ajudar por sua eficácia. Tentaremos ajudá-lo para que nos ajude”, afirmou o técnico, garantindo que pode usar uma escalação com até seis homens atacando o adversário.