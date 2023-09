Já vai? Sampaoli deixa o jogo entre Flamengo e São Paulo antes do fim do primeiro tempo; veja

Que a final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo deste domingo estava repleta de tensão, disso ninguém tem dúvida. Mas o técnico Jorge Sampaoli pareceu estar um pouco mais alterado do que o normal dele. O comandante rubro-negro deixou o campo e se dirigiu sozinho ao vestiário antes mesmo do fim do primeiro tempo, tão alucinado que estava.

A revolta de Sampaoli se deveu ao gol de Calleri, aos 46 minutos. O árbitro Anderson Daronco, até então, tinha dado apenas 2 minutos de acréscimos. O treinador, então, viu os momentos que se seguiram como o fim da primeira etapa. Não percebeu que o tempo aumentou. De 2 minutos, o tem a mais subiu para 5. Sampaoli se dirigiu ao vestiários sozinho, aos 50 minutos, com a bola ainda rolando. Daronco tinha assinalado um impedimento, não o fim da etapa.

Na volta do segundo tempo, com poucos minutos de jogo, Sampaoli foi filmado chutando boné, copos de água e até mesmo o cooler do Flamengo. Promoveu Everton Ribeiro no lugar de Victor Hugo na tentativa de reverter o placar negativo nos 45 minutos restantes em casa.

Jorge Sampaoli deixa o campo antes do fim do primeiro tempo. Foto: Reprodução/Twitter @CentralDoBrega

O jogo de volta acontece no próximo domingo, no estádio do Morumbi. O São Paulo convocou sua torcida, que lotar o estádio. Houve dificuldade e reclamação para os torcedores paulistas comprarem seus ingressos. O clube espera mais de 60 mil pessoas. O clube deve fazer sua maior renda da temporada. O São Paulo marcou com Calleri no fim do primeiro tempo e segurou a vantagem até o fim. Agora, com a vitória por 1 a 0, joga pelo empate em casa.