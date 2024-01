Torcedores do Santa Cruz realizam mutirão de limpeza no Arruda; assista

O Santa Cruz contou com o apoio da sua torcida para se preparar para o início de uma temporada. Neste domingo, dia 7, torcedores tricolores participaram do “Mutirão Coral”, uma ação de limpeza e pintura do Estádio do Arruda, em Recife, para deixá-lo em condições ideais para a estreia do time no Campeonato Pernambucano, na quinta-feira.

“Após 175 dias sem jogos, a torcida se mobilizou para colaborar na manutenção do nosso lar. Juntos, somos mais fortes!”, publicou o clube.

Apesar de ter sido pedida por um grupo de torcedores, a iniciativa foi divulgada pelo próprio Santa Cruz nas redes sociais. Para a seleção dos participantes, o tricolor realizou uma publicação em suas redes sociais na qual os dez primeiros a comentar o nome completo do clube seriam chamados.

Torcedores do Santa Cruz participam de 'Mutirão Coral' no Arruda. Foto: Divulgação/Santa Cruz

“O Arruda é a nossa casa. Estamos aqui honrando nosso nome, o que a nossa família diz por nós. Fazendo isso com total prazer. Você não vai ver isso aqui em nenhum clube do país, só no Santa Cruz”, disse Raul, torcedor presente no mutirão.

Continua após a publicidade

O clube já havia iniciado a limpeza das arquibancadas no mês passado e agora finaliza os últimos detalhes de sua casa. O último jogo do Santa Cruz em casa foi no dia 16 de julho, pela penúltima rodada da fase de grupos da Série D, quando empatou com o Potiguar de Mossoró por 0 a 0.

Depois de mais de cinco meses sem ver o time jogar no Arruda, o torcedor coral terá o reencontro com o seu palco na próxima quinta-feira, 11, em partida diante do Maguary, pela primeira rodada do Estadual.

A temporada do Santa Cruz, porém, começa já neste domingo, mas longe de Recife. O time encara o Altos-PI pela primeira fase da pré-Copa do Nordeste 2024. A bola vai rolar no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, a partir das 19h (horário de Brasília).