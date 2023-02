Santo André x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Santo André e Santos se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), no Morumbi, pela nona rodada do Paulistão. Os dois times chegam para a partida em momentos opostos. A equipe do ABC paulista precisa vencer para seguir em busca da vaga no mata-mata. Já o alvinegro da Vila Belmiro precisa de pontos para se distanciar da zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR SANTO ANDRÉ X SANTOS

Leia também Fifa define número de vagas por continente para Mundial de clubes com 32 participantes

Santo André e Santos terá transmissão do canal do YouTube do Paulistão, Premiere, na TV por assinatura, e no Paulistão play, no Streaming. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h30 (horário de Brasília) no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista.

Arte Estadão Foto: Arte Estadão

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Continua após a publicidade

SANTO ANDRÉ: Lucas Frigeri, Pablo, Ednei, Matheus Mancini e Romário, Gerson Magrão, Moisés Ribeiro e Nenê Bonilha, Ceará, William Viana e Bill. Técnico: Vinícius Bergantin.

SANTOS: João Paulo, Nathan, Maicon, Eduardo e Kevyson, Dodi, Camacho, Lucas Braga (Lucas Lima), Mendoza, Ângelo e Marcos Leonardo. Técnico Odair Hellmann.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santo André segue surpreendendo no Paulistão de 2023. Com 13 pontos, a equipe do ABC é a terceira melhor de seu grupo e vem de duas vitórias e duas derrotas nas últimas quatro partidas no estadual. Já o Santos vive mais um ano de turbulência no estadual. Com 9 pontos, o alvinegro da Vila Belmiro é o 13º colocado geral e perdeu duas das últimas três partidas, justamente para Palmeiras e São Paulo.