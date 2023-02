Santo André x São Paulo: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

O técnico Rogério Ceni tem precisado se adaptar ao contexto de mudanças no elenco do São Paulo para montar o time na disputa do Paulistão. A equipe quer esquecer a derrota para o Corinthians na última rodada e vencer o Santo André, pela sexta rodada do estadual, neste domingo, às 16h. Uma vitória isola ainda mais o tricolor na liderança do Grupo B.

O departamento médico clube conta com sete atletas, o que atrapalha a montagem do time. André Anderson, Caio, Diego Costa, Ferraresi, Igor Vinícius, Moreira e Rafinha não estão à disposição do treinador. Com tendinite no joelho direito, Arboleda não deve ir a campo neste domingo.

ONDE ASSISTIR

DATA: 05/02/2023 (domingo).

HORÁRIO: 16h.

LOCAL: Bruno José Daniel (Santo André).

Na TV: Paulistão Play, Premiere, Record TV.

ESCALAÇÃO DAS EQUIPES

SANTO ANDRÉ: Lucas Frigeri; Ricardo Luz, Rodolfo Filemon, Matheus Mancini e Romário; Marthã, Dudu Vieira e Gerson Magrão; Léo Ceará, Pablo e Gabriel Taliari. Técnico: Vinicius Bergantin.

SÃO PAULO: Rafael; Orejuela (Vinicius); Alan Franco, Beraldo e Welington (Caio Paulista); Méndez (Pablo Maia) e Rodrigo Nestor; Wellington Rato, Luciano, David; Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

QUEM APITA?