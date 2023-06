O Corinthians conseguiu sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro ao bater o Santos por 2 a 0 em clássico na Vila Belmiro. O duelo ficou marcado por uma confusão que se instaurou na reta final do jogo após torcedores santistas atirarem rojões no gramado. A arbitragem optou por encerrar a partida antecipadamente. Assista aos melhores momentos e gols do clássico: