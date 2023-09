Santos 0 x 3 Cruzeiro: assista aos gols e melhores momentos da partida do Brasileirão

A vida do Santos no Brasileirão não está nada fácil e piora a cada jogo. Afundado na zona de rebaixamento há diversas rodadas, a equipe não consegue mostrar reação. Nesta quinta-feira, em mais uma apresentação desastrosa, desorganização e nenhuma criatividade, a equipe somou sua terceira derrota seguida, desta vez diante do Cruzeiro, que desencantou após oito partidas com imponentes 3 a 0 na Vila Belmiro. A torcida que esgotou todos os ingressos protestou bastante após novo tropeço e vaiou o time no intervalo e após o apito final.