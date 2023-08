Santos 1 x 1 Athletico-PR: assista aos gols e melhores momentos da partida do Brasileirão

O Santos aumentou neste sábado sua coleção de números ruins: empatou mais uma no Brasileirão, desta vez com o Athletico-PR por 1 a 1, com gol de Pablo e de Marcos Leonardo. O time ganhou seu último jogo na 14ª rodada, no começo de julho, tem o mesmo número de jogos e pontos (18) e se aproxima da zona de rebaixamento. Mais uma vez também a Vila Belmiro não teve a presença de torcedores, como manda a punição imposta pelo STJD. “Foi um tempo. Não fizemos um primeiro tempo bom. Vamos trabalhar para conseguir os resultados”, disse Marcos Leonardo, autor de sete gols no torneio.