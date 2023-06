O Santos perdeu para o Newell’s Old Boys, por 2 a 1, nesta terça-feira, na Vila Belmiro e está praticamente fora da Copa sul-americana. O time do técnico Odair Hellmann se mantém com quatro pontos no Grupo E, e em caso de empate entre Audax Italiano e Blooming nesta quinta-feira, estará eliminado da competição sul-americana.