Santos 2 x 1 Coritiba: assista aos gols e melhores momentos do jogo do Brasileirão

O Santos ganhou do Coritiba nesta quinta-feira, por 2 a 1, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo na Vila Belmiro tirou a equipe da Baixada da zona de rebaixamento e afundou o time do Alto da Glória na degola. Joaquim e Marcos Leonardo anotaram os gols santistas, enquanto Robson marcou pelos visitantes.