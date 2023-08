O reencontro do Santos com sua torcida foi especial. Após um período de punição jogando com portões fechados por causa dos incidentes no clássico com o Corinthians, em junho, o time alvinegro superou o Grêmio por 2 a 1, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, para alegria dos torcedores que compareceram em bom número à Vila Belmiro. Soteldo entrou no segundo tempo e deu duas assistências.