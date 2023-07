Santos 2 x 2 Botafogo: assista aos gols e os melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O torcedor do Santos foi do otimismo de uma grande atuação contra o líder do Campeonato Brasileiro ao sentimento de incredulidade pelo apagão sofrido pela equipe que permitiu ao Botafogo alcançar um empate improvável. Após abrir 2 a 0 com uma atuação defensiva impecável e dois gols de Marcos Leonardo, o time do técnico Paulo Turra foi vazado duas vezes em três minutos e apenas empatou por 2 a 2, neste domingo, na Vila Belmiro vazia por causa de uma punição pelos incidentes no clássico com o Corinthians.