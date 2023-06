Santos 2x3 Flamengo: assista aos gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

De olho na liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Santos por 3 a 2 na Vila Belmiro, em jogo com portões fechados, pela 12ª rodada. O time carioca controlou a partida do início ao fim e venceu mesmo sem demonstrar muita inspiração em campo. Já o clube santista completou dez jogos sem vencer e encostou de vez na zona de rebaixamento. Acompanhe aos gols e melhores momentos do jogo: