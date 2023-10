Santos 4 x 1 Vasco: assista aos gols e melhores momentos da partida do Brasileirão

Debaixo de chuva, o Santos venceu o confronto direto com o Vasco neste domingo por 4 a 1, na Vila Belmiro, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Marcos Leonardo, duas vezes, Tomás Rincón e Soteldo fizeram os gols do time santista, enquanto Vegetti festejou o gol de honra cruz-maltino. A partida foi marcada por uma confusão no segundo tempo, com jogadores expulsos em ambas as equipes.