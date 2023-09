Santos volta a Belo Horizonte para encarar o América-MG e iniciar série decisiva de setembro

Depois de ser derrotado por 2 a 0 pelo Atlético-MG, na inauguração da Arena MRV, em Belo Horizonte, o Santos volta à capital de Minas Gerais neste domingo para desafiar o lanterna América-MG, a partir das 18h30, no Independência, em jogo da 22ª rodada do Brasileirão. A missão no segundo jogo seguido na capital mineira é encerrar um longo jejum em partidas fora de casa e sair da zona de rebaixamento, antes de continuar uma sequência dura de confrontos diretos ao longo de setembro.

O mês será de pequenas decisões para os santistas, pois o calendário envolve apenas duelos com times que estão posicionados na parte de baixo da tabela neste momento: Cruzeiro, Bahia e Vasco, além do próprio América. “A gente tem consciência que setembro será um mês muito importante para nós. Ainda não vai definir nada do campeonato, mas é um mês importantíssimo e com jogos decisivos. Sabemos dessa responsabilidade e acreditamos que podemos ter bons resultados nesses confrontos diretos”, afirmou o lateral-esquerdo Dodô.

Um triunfo em Belo Horizonte pode ser um divisor de águas, pois a última vez que o time do litoral paulista venceu jogando como visitante foi no dia 14 de maio quando bateu o Vasco por 1 a 0 na sexta rodada do campeonato nacional. Esse o único triunfo santista jogando em domínios adversários na disputa do Brasileirão. Em toda a temporada, foram apenas quatro vitórias fora de casa. A má fase, contudo, independe de onde o Santos joga, até porque, depois de vencer os vascaínos, a equipe disputou o total de 20 partidas, na soma como mandante e visitante, e venceu apenas duas vezes - Goiás e Grêmio, na Vila.

Marcos Leonardo é a esperança de gols do Santos. Foto: Raul Baretta/ Santos FC

O desempenho tenebroso levou o Santos à degola, atualmente na 17ª colocação, com 21 pontos. Sair do Independência com uma derrota será motivo de muita preocupação para os torcedores alvinegros, até porque o América é um dos únicos três times piores que a equipe litorânea. Na última posição do campeonato, o time mineiro conseguiu bater o São Paulo por 2 a 1 na rodada anterior, mas tem apenas 13 pontos.

Em busca de sua segunda vitória sob o comando do Santos, o técnico Diego Aguirre não poderá escalar o volante Dodi e o atacante Lucas Braga, ambos suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo. O lateral-direito Júnior Caiçara, apresentando como reforço nesta semana durante uma coletiva na qual derramou lágrimas ao falar sobre a alegria de vestir a camisa santista, pode estar à disposição.

No gramado do Independência, os santistas vão encontrar um América-MG recém-eliminado da Copa Sul-Americana. O time comandado por Fabián Bustos, que treinou o Santos no ano passado, foi derrotado por 2 a 1 pelo Fortaleza no jogo de volta das quartas de final, após perder a primeira partida por 3 a 1, e agora se dedicará apenas à difícil missão de se livrar do rebaixamento. Quando trabalhava no CT Rei Pelé, Bustos foi demitido justamente após eliminação na Sul-Americana, mas nas oitavas de final, em julho de 2022.

Apesar da situação dramática vivida pelos americanos no Brasileiro, o treinador argentino se apega a exemplos recentes para acreditar que é possível continuar na elite. “Considero que temos que ir jogo a jogo, fazer o melhor possível. Agora vêm partidas importantes, que precisamos reagir. No ano passado, o Fortaleza terminou em último o primeiro turno e depois fez uma grande segunda etapa com os mesmos jogadores, com o mesmo técnico e terminou em oitavo”, afirmou depois da eliminação no torneio continental.

AMÉRICA-MG x SANTOS