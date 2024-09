O Santos conseguiu mudar um histórico recente, se vingou da polêmica do Fair Play do primeiro turno e venceu o América-MG por 2 a 1 neste domingo na Vila Belmiro pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Santos chegou aos 46 pontos, um a menos do que o líder Novorizontino. A equipe mineira permanece com 38.

Foi apenas a quarta vitória do Santos nos últimos 11 encontros com a equipe mineira, que venceu os outros 7. Além disso, o triunfo foi o primeiro do Santos em casa no segundo turno. O jogo terminou com nova polêmica, com o último lance revisado no VAR.

Santos supera América-MG na Vila Belmiro e emenda nova vitória em retomada pela Série B. Foto: Santos FC via Threads

PUBLICIDADE No primeiro turno, a vitória do América-MG por 2 a 1 foi marcada por uma polêmica envolvendo Fair Play. O atacante Renato Marques aproveitou uma lesão do goleiro João Paulo, que rompeu o tendão de Aquiles, para roubar a bola e marcar. Alê, que deu declarações que o América-MG mereceu a vitória no primeiro turno, e Marques, que começou no banco, mas entrou no segundo tempo, foram vaiados pela torcida presente na Vila Belmiro.

O jogo deste domingo começou com bastante intensidade. O América-MG se posicionava na defesa e tentava atrair o Santos para seu campo. Ao retomar a bola, o time visitante tentava articular jogadas de contra-ataque em velocidade.

Contra o esquema defensivo rival bem montado, o Santos investia nas jogadas pelos lados dos campos para ameaçar o gol do América-MG. O time mineiro, por sua vez, tinha uma saída de bola rápida e chegava à área do Santos, mas não demonstrava a mesma eficiência para finalizar contra o gol de Gabriel Brazão.

A chance mais perigosa no primeiro tempo aconteceu após um chute frontal, de fora da área, de Diego Pituca. A bola saiu forte e alta. O goleiro Dalberson desviou para escanteio. O América-MG também conseguiu suas melhores chances em finalizaçõs de fora da área, com Rodriguinho e Adyson cobrando faltas.

Os times voltaram para o segundo tempo sem alterações, e o Santos chegou com perigo aos 8 minutos em cobrança de falta, com Otero. Após perder uma disputa de bola na saída do gol, Dalberson deixou a área e fez falta, pela qual tomou cartão amarelo. Otero bateu forte e Dalberson conseguiu espalmar.

O Santos conseguiu abrir o placar aos 15 minutos, Otero cobrou escanteio pelo lado direito. Jair subiu na primeira trave e conseguiu o cabeceio. Dalberson espalmou, mas a bola sobrou para Wendel Silva, livre de marcação, marcar.

Logo após o gol, aconteceram duas mudanças no América-MG. Em uma delas, Renato Marques entrou no lugar de Matheus Davó. Marques foi o autor do gol que causou a polêmica da falta de fair play no primeiro turno. Momentos mais tarde, um jogador do América-MG caiu em campo e a torcida santista gritou para o time não parar o jogo.

O Santos chegou ao segundo gol aos 25 minutos após nova cobrança de escanteio, desta vez pelo lado esquerdo. A bola sobrou para JP Chermont, que bateu cruzado da entrada da área. A bola entrou no canto direito de Dalberson. O zagueiro Gil estava em frente ao goleiro em posição duvidosa. Após consulta ao VAR, o gol foi validado.

PUBLICIDADE Já nos acréscimos, aos 48 minutos, o Américo-MG conseguiu diminuir. Vinicius avançou pela esquerda e tocou para Moisés. A finalização de fora da área desviou no zagueiro Gil e entrou. Já no último dos 9 minutos dados de acréscimo dados pela arbitragem, um lance precisou ser revisado no VAR. Os jogadores do América-MG pediam pênalti de Hayner por mão na bola após cobrança de escanteio. Após ir ao VAR, revisar o lance, Arthur Gomes Rabelo não marcou pênalti e encerrou o jogo. O time da Vila Belmiro volta a jogar na quinta-feira contra o Botafogo-SP sem Otero, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O América-MG recebe o Paysandu, na quarta-feira, no Independência.

SANTOS 2 x 1 AMÉRICA-MG