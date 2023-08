Santos aposta em novidades contra o Athletico-PR para evitar zona do rebaixamento no Brasileirão

Cada vez mais perto da zona de rebaixamento, o Santos aposta em novidades para iniciar sua reação no Campeonato Brasileiro. Contra o Athletico-PR, que tenta superar a irregularidade, a equipe paulista deve ter um estreante e ao menos uma outra mudança entre os titulares na partida deste sábado, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela abertura da 18ª rodada.

A grande novidade da equipe deve ser o zagueiro João Basso. O jogador, que pode formar dupla com Alex, foi anunciado e apresentado nesta semana. Logo em seguida, apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. Mesmo com pouco tempo de casa, já deve estrear direto como titular, em sua primeira oportunidade pelo novo time.

A alteração é uma resposta do técnico Paulo Turra, insatisfeito com a defesa santista desde sua chegada, há pouco mais de um mês. A escalação de João Basso será mais uma tentativa do treinador resolver o setor, que chegou a ser o principal destaque do time no início da temporada.

Paulo Turra sabe que o Santos não pode demorar muito tempo para reagir no Brasileirão Foto: Raul Baretta/ Santos FC

No fim de semana passado, Turra já vinha indicando que sua esperança seriam os reforços prometidos pela diretoria. “Lógico que vão trazer muita qualidade e experiência para este grupo. Confio em nossa direção que até quarta esses reforços serão anunciados”, afirmou o treinador.

A direção do Santos cumpriu o prometido e anunciou ao longo da semana o meia Nonato, além de Basso. Mas havia expectativa por uma reforço, justamente para a defesa. O zagueiro costa-riquenho Juan Pablo Vargas se apresentou ao clube, porém não foi aprovado nos exames físicos e médicos.

Ainda na defesa, Turra deve promover outra novidade no time. Gabriel Inocêncio tem boas chances de começar como titular na lateral-direita, no lugar de João Lucas, que vem caindo de produção nos últimos jogos. O treinador ainda poderá contar com Nonato, já inscrito no BID, para o decorrer da partida.

Com estas novidades, Turra espera encerrar a fase negativa da equipe, que vem de apenas uma vitória nos seus últimos 16 jogos, por diferentes competições. Pelo Brasileirão, o time obteve somente um triunfo em 11 partidas. Assim, está à beira da zona de rebaixamento, em 15º lugar, apenas duas posições acima da zona da degola. Um novo tropeço deve fazer a equipe paulista terminar a rodada entre as quatro últimas da tabela.

SEQUÊNCIA POSITIVA

Em situação mais favorável, a equipe de Curitiba vem de três jogos sem derrotas no Brasileirão. Mas sua última partida, no meio de semana, preocupou a torcida. O Athletico-PR perdeu para o modesto Bolívar por 3 a 1, fora de casa, na ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Na prática, o Athletico poderá entrar em campo neste sábado, pelo Brasileirão, já pensando na partida da volta, marcada para terça, na capital paranaense. O técnico interino Wesley Carvalho decidiu poupar o volante Erick. Como opção, convocou o jovem João Vitor, do sub-20.

Outra baixa é o volante chileno Vidal, suspenso. O zagueiro colombiano Felipe Aguilar voltou ao time, após período de empréstimo ao Lanús, mas não foi relacionado para este sábado. Outros que podem ser poupados é o experiente volante Fernandinho e o atacante Vitor Roque. Em compensação, o treinador terá a volta do zagueiro Zé Ivaldo, que cumpriu suspensão na rodada passada.

Dependendo do número de alterações na equipe titular, Wesley Carvalho poderá até mudar o esquema tático do Athletico, entrando com três zagueiros. Neste caso, o trio teria Zé Ivaldo, Esquivel e Kaíque Rocha.

A equipe de Curitiba tem 27 pontos na tabela, está em sétimo lugar e poderá voltar a brigar pelo G-4 em caso de vitória.

SANTOS X ATHLETICO-PR