Santos aposta em retrospecto contra o Atlético-MG na Vila Belmiro para sonhar com Libertadores

O Santos trabalha com a possibilidade de o Brasileirão ter um G-8, com os finalistas da Copa do Brasil e da Libertadores figurando entre os melhores atualmente. Por isso, a ordem é manter o retrospecto positivo contra o Atlético-MG na Vila Belmiro, às 21h30 desta quarta-feira, para voltar a sonhar com vaga na principal competição do continente.

Apesar da força dos mineiros no cenário nacional nos últimos anos, a história é outra quando o encontro é na Vila Belmiro. São oito vitórias consecutivas do Santos contra o Atlético-MG na Vila Belmiro e 12 partidas de invencibilidade, sendo um empate apenas.

Orlando Ribeiro ganhou seu único dos três jogos no comando da equipe no palco do jogo desta quarta-feira: um 2 a 0 sobre o Athletico-PR. Para tentar encostar no América-MG, hoje o oitavo colocado e com cinco pontos a mais (42 a 37), o esquema do Santos será partir para o ataque em busca de um gol rápido.

Com somente dois gols anotados nos últimos 10 jogos, Marcos Leonardo vai ganhar “companhia” no ataque santista para retomar a boa fase do início da temporada. Orlando Ribeiro não esconde que seu centroavante está um tanto isolado e cobra que Ângelo e Soteldo joguem mais perto do camisa 9.

“Nós estamos procurando colocar um companheiro mais perto dele, ter o time atacando primeiro é melhor do que ficar na defesa”, observa o treinador. “Estamos no dia a dia, nossa semana é curta, pouco tempo junto, mas estamos tentando fazer um time mais ofensivo, com esse equilíbrio na defesa. Vamos ver se a gente acha esse equilíbrio (contra o Atlético-MG)”, prega.

A ordem é abrir o marcador para evitar pressão desnecessária e ter o contragolpe com a leveza do setor ofensivo. Sem, no entanto, deixar de ter atenção com Hulk e o forte ataque mineiro.

Felipe Jonatan volta à lateral-esquerda após cumprir suspensão no Beira-Rio diante do Inter. Maicon e Madson, machucados, permanecem fora por lesão e Camacho cumpre suspensão, abrindo caminho para retorno de Rodrigo Fernández. Luan, que reclamou de ser substituído no Sul, terá de convencer o técnico que deve ser mantido como titular pelo terceiro jogo seguido.

Depois da boa vitória sobre o Fluminense, por 2 a 0, no sábado, o Atlético-MG agora tenta voltar a subir na tabela para tentar uma vaga direta na próxima edição da Libertadores. Atualmente na sétima colocação, a meta inicial é diminuir a diferença de quatro pontos para o Athletico-PR e de cinco para o Flamengo.

Para ganhar na Vila Belmiro após 13 anos, o técnico Cuca mexerá no setor ofensivo por causa da suspensão de Keno. Sasha e Ademir estão na expectativa de entrtar, enquanto o argentino Pavon, ainda buscando adaptação ao futebol brasileiro, vai ganhar a segunda chance ao lado de Hulk e recebeu conselhos do compatriota Zaracho para ir bem.

“Ele é um grande jogador e vejo que sempre trabalha ao máximo, sempre se esforça. Ele só tem que ganhar a confiança que ganhei através das partidas. Tem pouco tempo que chegou, mas acho que ele vai colaborar muito com o time”, afirmou o meio-campista.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X ATLÉTICO-MG

SANTOS - João Paulo; Nathan, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Carlos Sánchez e Luan (Zanocelo); Ângelo, Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro.

ATLÉTICO-MG - Ederson; Guga, Junior Alonso, Nathan Silva e Rubens; Otávio, Allan e Zaracho; Hulk, Pavon e Ademir (Eduardo Sasha). Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.

TRANSMISSÃO - Globo e Premiere.