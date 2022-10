Santos aposta em Soteldo para surpreender o Inter e melhorar desempenho como visitante

O Santos tem dez rodadas para tirar uma desvantagem de sete pontos em relação ao sexto colocado e buscar uma vaga entre os seis melhores do Brasileirão. Sem jamais desistir do sonho de ir à Libertadores de 2023, mesmo com dificuldade de embalar na competição, o clube desafia suas forças em dura missão neste sábado. Tentará melhorar o baixo desempenho de 28,5% como visitante repleto de desfalques defensivos, às 15 horas, no Beira-Rio, diante do Internacional. A volta do venezuelano Soteldo é a arma para surpreender em Porto Alegre.

Em seu primeiro jogo como técnico efetivado do clube - vai dirigir o Santos até o fim do Brasileirão -, Orlando Ribeiro terá uma equipe bastante modificado no Sul. Na defesa, são três desfalques: os laterais Madson (fraturou o dedo) e Felipe Jonatan (suspenso), além do zagueiro Maicon, com problema muscular na coxa. Em contrapartida, Rodrigo Fernández está recuperado e Soteldo retornou da seleção venezuelana.

Leia também Santos efetiva interino Orlando Ribeiro como treinador até o fim do ano

O meia-atacante se tornou peça fundamental para o Santos tentar ganhar duas partidas seguidas no Brasileirão pela segunda vez apenas - bateu Coritiba e América-MG na segunda e terceira rodadas, ainda em maio - e tentar melhorar o retrospecto de somente 28,5% em jogos como visitante.

Com somente duas vitórias fora de casa em 14 visitas, com míseras duas vitórias, o Santos se apega às boas apresentações contra Palmeiras e Athletico-PR para esbanjar confiança em surpreender o Internacional, que faz campanha boa em seus domínios, apesar do tropeço na rodada passada em empate sem gols com o Red Bull Bragantino.

Orlando Ribeiro comanda o Santos pela primeira vez após ser efetivado como treinador

Soteldo deve mais uma vez ser escalado pelo meio, diferentemente de como atuava com Lisca, aberto pela beirada, o que daria vantagem a Ângelo na briga por uma vaga com Sanchez. O jovem atacante atuou bem pela beirada nos 2 a 0 diante dos paranaenses e espera dar sequência entre os titulares após “melhor jogo pelo Santos.”

“Soteldo tem qualidade para exercer diversas funções e vamos ver qual estratégia se encaixa, se vai jogar por dentro ou aberto”, desconversou Orlando Ribeiro após a boa apresentação no venezuelano na derrota diante do Palmeiras.

Continua após a publicidade

O treinador, porém, não esconde que quer um time sem “invenções” em campo. “No futebol você tem de ser simples, todos ajudam na hora de marcar e no ataque o talento puro deles tem de sobressair.”

Além de Fernández e Soteldo, Lucas Pires entra na esquerda na vaga de Filipe Jonatan, enquanto Nathan inicia na direita e Luiz Felipe, na defesa.

REABILITAÇÃO

Caprichar nas finalizações é a principal recomendação para o Internacional seguir sonhando com vaga direta da Libertadores e manter vivo o sonho de ainda buscar o líder Palmeiras na tabela. Depois do 0 a 0 em casa com o Red Bull Bragantino, Mano Menezes mexerá no time para buscar a reabilitação.

Recuperado, Johnny volta no meio-campo na vaga do vaiado Edenilson, enquanto Bustos reassume a lateral-direita após cumprir suspensão. Rodrigo Moledo entra na defesa na vaga de Mercado, que levou o terceiro cartão amarelo.

“O Santos jogou um dia antes, tem 24 horas a mais de recuperação e isso é considerável. Tenho que pensar nisso também, para ter uma equipe forte”, afirmou Mano Menezes, deixando no ar a possibilidade de mais mudanças.

Alemão, contudo, deve seguir no comando do ataque para tentar furar a remendada defesa santista. “Vamos seguir trabalhando e brigar rodada a rodada. Mantivemos o trabalho até agora, os resultados estavam vindo e temos de continuar essa briga pela vaga direta na Libertadores”, afirmou o atacante.

Continua após a publicidade

A esperança do título também segue viva no grupo gaúcho, apesar dos 10 pontos de distância do Palmeiras. “Vamos vendo rodada a rodada, brigando pela vitória em todos os jogos. (O título) não depende só da gente. Temos de ganhar do Santos e não dá para falar em conquista se o Palmeiras não tropeçar.”

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL x SANTOS

INTERNACIONAL - Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Gabriel, Johnny, Carlos de Pena, Alan Patrick (Maurício) e Pedro Henrique; Alemão. Técnico: Mano Menezes.

SANTOS - João Paulo; Nathan, Luiz Felipe, Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Zanocelo e Luan; Sánchez (Ângelo), Marcos Leonardo e Soteldo. Técnico: Orlando Ribeiro.

ÁRBITRO - Ramon Abbati Abel (SC).

HORÁRIO - 15 horas.

Continua após a publicidade

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre.

TRANSMISSÃO - Globo e Premiere.