Santos aposta no garoto Deivid na Copa do Brasil para vencer o Bahia mais uma vez

Sem a experiência de Soteldo e a eficiência de Marcos Leonardo, o Santos buscou em mais um “Menino da Vila” a solução para o seu ataque. Deivid Washington é o nome do momento da equipe santista e a aposta de Odair Hellmann para superar novamente o Bahia, desta vez pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 19 horas, na Vila Belmiro.

Será o segundo confronto entre as duas equipes em uma semana. Na quarta passada, o time paulista venceu por 3 a 0, também em casa, pelo Brasileirão. Desta vez, o jogo será a ida das oitavas de final. A partida da volta está marcada para o dia 31, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O placar folgado, algo raro na temporada santista, e a atuação contundente na semana passada deram confiança ao elenco e comissão técnica santistas. No fim de semana, essa confiança foi testada e aprovada na vitória sobre o Vasco por 1 a 0, em São Januário, pelo Brasileirão.

O ponto em comum nestas últimas duas partidas é Deivid Washington. O atacante de apenas 17 anos balançou as redes nos dois jogos, sendo decisivo diante do Vasco. Com bom posicionamento, técnica e visão de jogo, o garoto empolgou e a torcida já comemora que o “raio” voltou a cair na Vila Belmiro.

Santos aposta em Deivid no jogo com o Bahia pela Copa do Brasil Foto: Raul Baretta / Santos FC

“A gente sempre fala: ‘Uma hora vai cair outro raio lá’. Espero que seja mais um, e que seja enquanto nós estivermos aqui. Há outros meninos que estão fazendo parte do grupo, jogadores importantes e que precisam de maturidade. O Deivid é uma surpresa para vocês (jornalistas), mas para nós que estamos dentro do processo, tínhamos essa visualização por conta das características e personalidade dele”, disse Odair, após a vitória de domingo.

Deivid começou a ganhar chance entre os titulares em razão das seguidas baixas no ataque santista neste ano. Soteldo está voltando de lesão e é já é desfalque certo para o clássico com o Palmeiras, no sábado, após ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na segunda. Marcos Leonardo está servindo à brasileira sub-20.

Continua após a publicidade

Ângelo e Mendoza completam o trio ofensivo. Assim, Lucas Braga volta ao banco de reservas. No meio-campo, a novidade será Rodrigo Fernández, na vaga da Camacho. E, na defesa, o lateral-esquerdo Lucas Pires retorna ao time - Gabriel havia sido o titular da posição no fim de semana.

Odair tenta manter a cautela em meio ao bom momento vivido pelo time da Vila e diante da expectativa da torcida, que espera novo 3 a 0 no placar. “É um outro jogo, uma outra história. Naquela partida, conseguimos transformar a nossa produção, a nossa qualidade, a nossa capacidade de dificultar o jogo do Bahia em resultado”, disse o treinador. “Temos que estar preparados para conseguirmos uma vitória importante na Copa do Brasil.”

Se o Santos vem em situação favorável, o Bahia ainda digere uma dura derrota para o Flamengo, por 3 a 2, em casa, pelo Brasileirão. Levando em consideração o tropeço para o próprio time paulista, o time de Salvador vem de dois tropeços consecutivos em uma temporada marcada pela irregularidade até agora.

Levantar o moral do time não será o único desafio para o técnico Renato Paiva. Ele também terá que lidar com uma série de desfalques no Bahia, que poderá ter os retornos do atacante Everaldo e do lateral-esquerdo Chávez. Em compensação, Vinícius Mingotti e Thaciano são baixas certas porque já jogaram estas Copa do Brasil por outros clubes. E Matheus Bahia, Marcos Victor e Raul Gustavo seguem em recuperação física.

SANTOS X BAHIA