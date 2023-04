Santos ataca Audax Italiano na Sul-Americana para resgatar brilho e confiança da torcida

O Santos jogou mal contra o Blooming e ganhou por 1 a 0 na largada da Copa Sul-Americana. Já na estreia do Brasileirão, foi bem e perdeu do Grêmio, também por placar mínimo. Nesta terça-feira, a equipe faz o segundo jogo na competição continental querendo conciliar bom rendimento com resultado positivo. Às 19 horas, na Vila Belmiro, a ordem e ganhar e encantar diante do Audax Italiano para deixar para trás a desconfiança da torcida e mostrar que pode sonhar grande.

O técnico Odair Hellmann adiantou que não pretende rodar muito o elenco, mesmo ganhando três reforços vindos do Água Santa. Em sua visão, apostando na repetição, mais rapidamente ele terá os 11 titulares em sintonia e recuperando o DNA ofensivo e vistoso da equipe.

Em relação às últimas partidas, o comandante deve mexer na frente por causa da lesão de Lucas Barbosa, o que abre espaço para Soteldo, titular no início de ano e que, portanto, apenas reassumiria sua vaga. Com Ângelo inteiro, Daniel Ruiz também vai perder a vaga. Desta maneira, o time teria o trio dos sonhos na frente, com Ângelo, Soteldo e Marcos Leonardo. Camacho e Rodrigo Fernández brigam para fazer parceria com Dodi na contenção do meio-campo.

“A ideia é dar continuidade para que o time continue com performance e busque os resultados”, afirma o treinador, sem esconder, contudo, que conta com o grupo todo. “Nesse momento é importante a força do grupo para manter a regularidade nos jogos, com todos mantendo empenho e intensidade.”

Apesar da revelação do Santos de que Eduardo Bauermann está entre os investigados do Ministério Público sobre manipulação de resultados no Brasileirão de 2022, o zagueiro não foi impedido de estar em campo, treinou normalmente e deve figurar na escalação inicial.

Odair quer Santos no ataque contra o Audax Italiano Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Depois de fazer apenas 1 a 0 no Blooming nos acréscimos, a ordem é não repetir o sufoco daquela noite, diante de um oponente com 10 jogadores em campo, para não deixar o Newell’s Old Boys desgarrar na frente. Os argentinos - com os quais o Santos espera brigar pela liderança da chave - fizeram 3 a 0 nos bolivianos e já somam seis pontos.

O Audax Italiano faz campanha decepcionante no Campeonato Chileno, no qual ocupa somente o penúltimo lugar, com 7 pontos após 10 rodadas, e terá direção interina de José Calderón, das categorias de base, após a demissão do técnico Manuel Fernández.

Não será a primeira vez que o comandante assume o time principal. Mas seu desempenho também não é bom com a equipe de cima. Buscando reabilitação após derrota em casa para o Newell’s, ele terá de se superar após somar três derrotas em quatro jogos na direção da equipe profissional.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X AUDAX ITALIANO

SANTOS - João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fenández (Camacho), Dodi e Lucas Lima; Soteldo, Ângelo e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

AUDAX ITALIANO - Ahumada; Fernández, Carlos Labrin, Osvaldo Bosso e Matus Castro; Fernando Juárez, Marcelo Díaz e Sepúlveda (Ríos ou Monreal); Hachen, Gonçalo Sosa e Fuentes. Técnico: José Calderón.

ÁRBITRO - Andrés Rojas (Colômbia).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.